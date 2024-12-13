A HeyGen beneficia significativamente a produção de múltiplos vídeos de processo de escalonamento ao automatizar grande parte do fluxo de trabalho de criação de vídeo. Seus avatares de IA e recursos de texto-para-vídeo permitem que as equipes produzam conteúdo de treinamento padronizado e de alta qualidade de forma eficiente, ajudando a economizar tempo e recursos.