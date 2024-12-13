Domine Vídeos de Navegação em ERP para Integração de Usuários Sem Complicações
Forneça orientação visual clara para a integração de usuários e reduza os custos de treinamento com vídeos envolventes de uso de software, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Crie um vídeo de treinamento conciso de 45 segundos focando em uma nova atualização de recurso dentro do seu sistema ERP, destinado a usuários existentes que precisam de atualizações ou refrescos rápidos. O estilo visual deve ser dinâmico com destaques na tela e texto pop-up, complementado por um tom de áudio energético e informativo. Este módulo de treinamento ERP pode ser criado de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, e o fluxo visual pode ser aprimorado com Templates e cenas profissionalmente projetadas para transmitir Orientação Visual de forma eficaz.
Desenvolva um tutorial em vídeo rápido de 30 segundos abordando uma dúvida comum de ERP ou uma etapa de solução de problemas, ideal para a equipe de helpdesk ou usuários que buscam soluções rápidas. O estilo visual deve ser direto e altamente informativo com cortes rápidos e precisos mostrando os cliques exatos, apoiado por uma narração clara e instrutiva. Garanta máxima acessibilidade adicionando Legendas/legendas, e enriqueça o conteúdo com dicas visuais relevantes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz sem esforço de produção extensivo.
Desenhe um vídeo de navegação em ERP de 75 segundos explorando recursos avançados ou opções de personalização do sistema, direcionado a usuários avançados e administradores de sistema. A apresentação visual deve ser detalhada e precisa, utilizando um estilo de explicação Animada para esclarecer conceitos complexos, com uma voz calma e autoritária guiando o espectador. Otimize o vídeo para várias plataformas de visualização usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, e considere incorporar avatares de IA realistas para apresentar dicas de especialistas, aumentando o Engajamento do Usuário com o conteúdo aprofundado.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie cursos de treinamento em ERP abrangentes.
Gere vídeos de navegação em ERP de alta qualidade e tutoriais em vídeo de forma eficiente para expandir o conteúdo de treinamento e alcançar todos os usuários de forma eficaz.
Impulsione o engajamento no treinamento em ERP.
Aumente o engajamento e a retenção de usuários no treinamento em ERP com vídeos de navegação impulsionados por IA, garantindo que os usuários dominem rapidamente sistemas de software complexos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento e navegação em ERP?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais de treinamento e navegação em ERP. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para produzir facilmente tutoriais em vídeo claros e envolventes para integração de usuários e orientação visual. Essa abordagem simplifica sistemas ERP complexos para seu público.
A HeyGen oferece templates para vídeos de navegação em ERP?
Sim, a HeyGen fornece uma seleção de templates e cenas especificamente projetados para iniciar a criação de vídeos eficazes de navegação em ERP. Esses recursos oferecem uma base profissional, permitindo que você personalize rapidamente e forneça orientação visual consistente adaptada aos seus sistemas ERP.
Quais recursos aumentam o engajamento do usuário em vídeos de uso de software produzidos pela HeyGen?
A HeyGen aumenta o engajamento do usuário em vídeos de uso de software por meio de avatares de IA realistas e narrações multilíngues, tornando o conteúdo acessível e relacionável. As capacidades da plataforma permitem tutoriais em vídeo dinâmicos que cativam o público e melhoram a compreensão do seu software.
Como a HeyGen facilita a produção eficiente de tutoriais em vídeo de ERP para equipes de RH?
A HeyGen capacita as equipes de RH a produzir de forma eficiente tutoriais em vídeo de ERP de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Essa capacidade reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para criar vídeos de treinamento abrangentes, permitindo uma rápida integração de usuários dentro das organizações.