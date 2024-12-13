Domine Vídeos de Navegação em ERP para Integração de Usuários Sem Complicações

Forneça orientação visual clara para a integração de usuários e reduza os custos de treinamento com vídeos envolventes de uso de software, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento conciso de 45 segundos focando em uma nova atualização de recurso dentro do seu sistema ERP, destinado a usuários existentes que precisam de atualizações ou refrescos rápidos. O estilo visual deve ser dinâmico com destaques na tela e texto pop-up, complementado por um tom de áudio energético e informativo. Este módulo de treinamento ERP pode ser criado de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, e o fluxo visual pode ser aprimorado com Templates e cenas profissionalmente projetadas para transmitir Orientação Visual de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial em vídeo rápido de 30 segundos abordando uma dúvida comum de ERP ou uma etapa de solução de problemas, ideal para a equipe de helpdesk ou usuários que buscam soluções rápidas. O estilo visual deve ser direto e altamente informativo com cortes rápidos e precisos mostrando os cliques exatos, apoiado por uma narração clara e instrutiva. Garanta máxima acessibilidade adicionando Legendas/legendas, e enriqueça o conteúdo com dicas visuais relevantes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz sem esforço de produção extensivo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de navegação em ERP de 75 segundos explorando recursos avançados ou opções de personalização do sistema, direcionado a usuários avançados e administradores de sistema. A apresentação visual deve ser detalhada e precisa, utilizando um estilo de explicação Animada para esclarecer conceitos complexos, com uma voz calma e autoritária guiando o espectador. Otimize o vídeo para várias plataformas de visualização usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, e considere incorporar avatares de IA realistas para apresentar dicas de especialistas, aumentando o Engajamento do Usuário com o conteúdo aprofundado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Navegação em ERP

Desenvolva vídeos de navegação em ERP claros, envolventes e precisos para simplificar o treinamento e a integração de usuários com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce os passos específicos de navegação em ERP e prepare um roteiro detalhado. A plataforma da HeyGen permite que você converta seu roteiro de texto diretamente em conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo de navegação em ERP selecionando e incorporando os avatares de IA realistas da HeyGen para guiar os usuários pela interface com um toque humano.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Gere narrações profissionais para seu roteiro usando o recurso de geração de narração da HeyGen, disponível em vários idiomas, para fornecer orientação de áudio clara.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Revise seu vídeo de navegação em ERP para precisão e clareza. Exporte seu vídeo final, garantindo que inclua legendas/legendas geradas automaticamente para maior acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a navegação em sistemas ERP complexos

Utilize IA para simplificar sistemas ERP complexos e vídeos de navegação, melhorando a compreensão do usuário e tornando o aprendizado mais acessível para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento e navegação em ERP?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais de treinamento e navegação em ERP. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para produzir facilmente tutoriais em vídeo claros e envolventes para integração de usuários e orientação visual. Essa abordagem simplifica sistemas ERP complexos para seu público.

A HeyGen oferece templates para vídeos de navegação em ERP?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção de templates e cenas especificamente projetados para iniciar a criação de vídeos eficazes de navegação em ERP. Esses recursos oferecem uma base profissional, permitindo que você personalize rapidamente e forneça orientação visual consistente adaptada aos seus sistemas ERP.

Quais recursos aumentam o engajamento do usuário em vídeos de uso de software produzidos pela HeyGen?

A HeyGen aumenta o engajamento do usuário em vídeos de uso de software por meio de avatares de IA realistas e narrações multilíngues, tornando o conteúdo acessível e relacionável. As capacidades da plataforma permitem tutoriais em vídeo dinâmicos que cativam o público e melhoram a compreensão do seu software.

Como a HeyGen facilita a produção eficiente de tutoriais em vídeo de ERP para equipes de RH?

A HeyGen capacita as equipes de RH a produzir de forma eficiente tutoriais em vídeo de ERP de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Essa capacidade reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para criar vídeos de treinamento abrangentes, permitindo uma rápida integração de usuários dentro das organizações.

