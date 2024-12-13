Utilizar o HeyGen para vídeos de treinamento em ergonomia leva a uma melhoria no bem-estar e na produtividade dos funcionários em todo o local de trabalho. Ao fornecer conteúdo de vídeo de treinamento ergonômico online consistente e de alta qualidade, as organizações podem educar efetivamente a equipe sobre Fatores Ergonômicos e medidas proativas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.