Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 45 segundos especificamente para trabalhadores remotos e proprietários de pequenas empresas, apresentando dicas práticas para a otimização do espaço de trabalho em casa. Empregue o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente uma narrativa envolvente sobre visuais brilhantes e amigáveis, guiando os espectadores por melhorias fáceis de configuração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 90 segundos projetado para entusiastas de tecnologia e criadores de conteúdo, detalhando como criar vídeos de configuração ergonômica com dicas avançadas. Use a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração calma e instrutiva acompanhada de visuais passo a passo, garantindo clareza e detalhes para ajustes complexos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional rápido de 30 segundos direcionado a potenciais usuários da HeyGen e profissionais ocupados, destacando a simplicidade de criar vídeos eficazes de configuração ergonômica. Aproveite o recurso de Modelos e cenas da HeyGen para produzir visuais e áudio dinâmicos e rápidos, mostrando como os usuários podem facilmente alcançar um visual profissional com as ferramentas de IA da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Configuração Ergonômica

Produza sem esforço vídeos de treinamento ergonômico profissional para escritórios ou espaços de trabalho em casa, aproveitando as ferramentas de IA da HeyGen para conteúdo envolvente e informativo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Porta-voz de IA
Comece escrevendo seu roteiro detalhado de configuração ergonômica. Em seguida, escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seus Vídeos de Treinamento de IA com um toque profissional.
2
Step 2
Adicione Visuais e Gere Narrações
Enriqueça sua mensagem integrando cenas personalizáveis relevantes ou carregando sua própria mídia, e então gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro para instruções claras.
3
Step 3
Refine com Legendas e Branding
Melhore a acessibilidade e mantenha a consistência da marca gerando automaticamente legendas para seu vídeo e aplicando seus controles de branding exclusivos, como logotipos e cores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Configuração Ergonômica
Otimize seu resultado final selecionando a opção de redimensionamento de proporção desejada, depois exporte seu vídeo para compartilhar facilmente seus Vídeos de Configuração Ergonômica polidos em todas as plataformas.

Casos de Uso

Eleve o Engajamento no Treinamento

Aumente o impacto de seus vídeos de configuração ergonômica usando IA para criar conteúdo dinâmico que impulsiona maior engajamento e retenção dos alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de Vídeos de Treinamento de IA?

As ferramentas de IA da HeyGen permitem que você crie Vídeos de Treinamento de IA de alta qualidade sem esforço. Você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente usando avatares de IA realistas e narrações profissionais, tudo dentro de cenas personalizáveis.

Quais ferramentas de IA a HeyGen oferece para produção de vídeo?

A HeyGen oferece ferramentas de IA abrangentes para produção de vídeo, incluindo avatares de IA avançados e um Porta-voz de IA para transmitir sua mensagem. Nossa plataforma atua como um poderoso Gerador de Texto para Vídeo, permitindo a criação fácil com narrações automáticas, legendas e subtítulos.

É possível gerar legendas e narrações automaticamente com a HeyGen?

Sim, a HeyGen gera perfeitamente legendas e narrações de alta qualidade para seus vídeos. Nossa plataforma funciona como um Gerador de Legendas de IA e inclui capacidades robustas de Ator de Voz de IA, garantindo que seu conteúdo seja acessível e envolvente.

A HeyGen pode criar vídeos de configuração ergonômica usando avatares de IA?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para criar vídeos profissionais de configuração ergonômica. Você pode utilizar avatares de IA realistas para demonstrar técnicas adequadas dentro de cenas personalizáveis, aprimoradas por narrações claras para guiar seu público de forma eficaz.

