Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para funcionários existentes e potenciais membros de ERG, incentivando sua participação ativa e destacando a facilidade de como lançar um ERG dentro da empresa. Utilize visuais energéticos e gráficos modernos, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem concisa, com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo profissional de 60 segundos destinado à liderança da empresa e partes interessadas, mostrando o impacto positivo da Diversidade e Inclusão através dos ERGs existentes e o valor do apoio executivo. O estilo visual deve ser inspirador e baseado em depoimentos, utilizando a biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e Templates & cenas profissionais para transmitir seriedade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de chamada para ação de 20 segundos para profissionais de RH e potenciais fundadores de ERG, inspirando-os a criar vídeos de lançamento de ERG e simplificar sua estratégia de lançamento de ERG. O vídeo deve ser brilhante e moderno com sobreposições de texto impactantes, demonstrando a versatilidade do redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para várias plataformas e apresentando avatares de IA envolventes.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Lançamento de ERG

Crie vídeos de lançamento profissionais e envolventes para seus Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs) de forma rápida e fácil, aumentando o engajamento dos funcionários e a construção de comunidade.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA e Template
Selecione um avatar de IA diversificado e um template adequado para definir o tom da sua mensagem de lançamento de ERG, garantindo uma apresentação profissional e inclusiva.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Gere a Narração
Escreva sua mensagem convincente para o lançamento dos seus Grupos de Recursos para Funcionários. O recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen dará vida às suas palavras instantaneamente.
3
Step 3
Adicione Personalização de Marca e Legendas
Personalize seu vídeo com as cores e logotipo da sua marca. Utilize o recurso de Legendas para maximizar a acessibilidade e o engajamento dos funcionários para o seu anúncio de ERG.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Lançamento de ERG
Uma vez finalizado, Exporte seu vídeo de qualidade profissional em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado através dos canais de comunicação interna para lançar um ERG com sucesso.

Inspire a Comunidade com Conteúdo Motivacional de ERG

Crie vídeos inspiradores para comunicar a missão do seu ERG, fomentar a comunidade e incentivar a participação ativa entre os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar minha organização a lançar um ERG de forma eficaz?

As ferramentas avançadas de IA do HeyGen capacitam sua organização a criar vídeos envolventes e de qualidade profissional rapidamente, perfeitos para uma estratégia de lançamento de ERG impactante. Você pode utilizar avatares de IA e personalização de marca para promover o engajamento dos funcionários e construir uma comunidade forte em torno dos seus Grupos de Recursos para Funcionários.

Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de lançamento de ERG?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA que podem dar vida aos seus vídeos de lançamento de ERG. Esses Porta-vozes de IA garantem que sua mensagem de Diversidade e Inclusão seja transmitida de forma profissional e consistente, aumentando o apelo dos seus vídeos de qualidade profissional.

É fácil criar vídeos envolventes para um lançamento de ERG com o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de lançamento de ERG de qualidade profissional a partir de um simples roteiro usando nosso recurso de Texto-para-vídeo. Com capacidades como geração de narração e Gerador Automático de Legendas de IA, você pode produzir vídeos envolventes de forma eficiente que capturam a atenção e promovem seu ERG.

O HeyGen pode personalizar nossos vídeos de lançamento de ERG para corresponder à nossa marca específica?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, incluindo opções para logotipos e cores personalizadas, para garantir que seus vídeos de lançamento de ERG se alinhem perfeitamente com a identidade do seu grupo e a estratégia geral de lançamento de ERG. Essa personalização robusta apoia a construção de comunidade e fortalece suas comunicações internas.

