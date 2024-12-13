Crie Facilmente Vídeos de Lançamento de ERG com IA
Produza vídeos de qualidade profissional para aumentar o engajamento dos funcionários e a construção de comunidade usando avatares de IA dinâmicos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para funcionários existentes e potenciais membros de ERG, incentivando sua participação ativa e destacando a facilidade de como lançar um ERG dentro da empresa. Utilize visuais energéticos e gráficos modernos, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem concisa, com legendas para acessibilidade.
Crie um vídeo profissional de 60 segundos destinado à liderança da empresa e partes interessadas, mostrando o impacto positivo da Diversidade e Inclusão através dos ERGs existentes e o valor do apoio executivo. O estilo visual deve ser inspirador e baseado em depoimentos, utilizando a biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e Templates & cenas profissionais para transmitir seriedade.
Crie um vídeo de chamada para ação de 20 segundos para profissionais de RH e potenciais fundadores de ERG, inspirando-os a criar vídeos de lançamento de ERG e simplificar sua estratégia de lançamento de ERG. O vídeo deve ser brilhante e moderno com sobreposições de texto impactantes, demonstrando a versatilidade do redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para várias plataformas e apresentando avatares de IA envolventes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento dos Funcionários com Vídeos de IA.
Melhore a participação e o entendimento dos seus Grupos de Recursos para Funcionários criando vídeos envolventes impulsionados por IA.
Gere Vídeos de Promoção de ERG Envolventes.
Crie rapidamente vídeos e clipes cativantes para anunciar e promover seus Grupos de Recursos para Funcionários em canais internos e externos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar minha organização a lançar um ERG de forma eficaz?
As ferramentas avançadas de IA do HeyGen capacitam sua organização a criar vídeos envolventes e de qualidade profissional rapidamente, perfeitos para uma estratégia de lançamento de ERG impactante. Você pode utilizar avatares de IA e personalização de marca para promover o engajamento dos funcionários e construir uma comunidade forte em torno dos seus Grupos de Recursos para Funcionários.
Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de lançamento de ERG?
O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA que podem dar vida aos seus vídeos de lançamento de ERG. Esses Porta-vozes de IA garantem que sua mensagem de Diversidade e Inclusão seja transmitida de forma profissional e consistente, aumentando o apelo dos seus vídeos de qualidade profissional.
É fácil criar vídeos envolventes para um lançamento de ERG com o HeyGen?
Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de lançamento de ERG de qualidade profissional a partir de um simples roteiro usando nosso recurso de Texto-para-vídeo. Com capacidades como geração de narração e Gerador Automático de Legendas de IA, você pode produzir vídeos envolventes de forma eficiente que capturam a atenção e promovem seu ERG.
O HeyGen pode personalizar nossos vídeos de lançamento de ERG para corresponder à nossa marca específica?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de personalização de marca, incluindo opções para logotipos e cores personalizadas, para garantir que seus vídeos de lançamento de ERG se alinhem perfeitamente com a identidade do seu grupo e a estratégia geral de lançamento de ERG. Essa personalização robusta apoia a construção de comunidade e fortalece suas comunicações internas.