Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de lançamento de ERG de qualidade profissional a partir de um simples roteiro usando nosso recurso de Texto-para-vídeo. Com capacidades como geração de narração e Gerador Automático de Legendas de IA, você pode produzir vídeos envolventes de forma eficiente que capturam a atenção e promovem seu ERG.