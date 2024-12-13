Crie Vídeos de Programas de Equidade com o Poder da IA

Crie rapidamente conteúdo educacional de equidade e campanhas de diversidade envolventes com os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos celebrando o sucesso de uma recente iniciativa de equidade, projetado para uma força de trabalho global e comunidades diversas. Empregue uma abordagem visual vibrante e inspiradora com cenas diversas da biblioteca de mídia/suporte de estoque, complementadas por uma trilha sonora animada. Garanta máxima acessibilidade e alcance por meio de opções multilíngues utilizando as legendas/captações eficientes e a dublagem de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo educacional conciso de 30 segundos voltado para líderes de RH e gerentes, delineando etapas-chave para apresentações eficazes de estratégias de equidade. Utilize uma apresentação visual limpa, no estilo infográfico, com modelos e cenas profissionais, apresentando uma narração clara e autoritária gerada diretamente do seu roteiro. Isso permite uma comunicação rápida e impactante do conteúdo educacional essencial sobre equidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 60 segundos em formato de depoimento ou 'um dia na vida', mostrando a experiência positiva de um indivíduo dentro de um programa de equidade, direcionado a participantes em potencial e funcionários em geral para fomentar campanhas de diversidade. Adote um estilo visual autêntico e pessoal com iluminação quente e voz natural. Aproveite as ferramentas de IA, especificamente avatares de IA, para entregar a mensagem sincera, e garanta um apelo amplo com legendas/captações e redimensionamento e exportação de proporção flexível para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Programas de Equidade

Transforme suas iniciativas de equidade em vídeos envolventes e atraentes usando avatares de IA e ferramentas poderosas de narrativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Desenvolva seu roteiro para vídeos poderosos de "programas de equidade". Use o recurso "Texto para vídeo a partir do roteiro" da HeyGen para gerar automaticamente suas cenas iniciais de vídeo a partir do seu texto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Escolha um avatar que melhor ressoe com seu público e melhore suas iniciativas de equidade.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Aprimore seus "vídeos envolventes" com "Legendas/captações" geradas automaticamente para maior acessibilidade e impacto. Garanta que sua mensagem alcance todos de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Utilize "Redimensionamento e exportação de proporção" para otimizar seu vídeo para várias plataformas. Compartilhe seu conteúdo envolvente para avançar suas "iniciativas de equidade".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Narrativa Poderosa de Equidade

Use a narrativa de vídeo de IA para dar vida a narrativas de diversidade e inclusão, criando apresentações de estratégias de equidade profundamente envolventes e memoráveis.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar a narrativa e o engajamento dos nossos vídeos de programas de equidade?

A HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes e atraentes para suas iniciativas de equidade, aproveitando avatares de IA realistas e capacidades intuitivas de texto para vídeo. Isso permite uma narrativa poderosa que ressoa com públicos diversos, tornando seus vídeos de programas de equidade impactantes.

Quais ferramentas de IA a HeyGen oferece para criar vídeos de programas de equidade de forma eficiente?

A HeyGen oferece ferramentas avançadas de IA, incluindo avatares de IA personalizáveis e geração de texto para vídeo sem interrupções, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos de programas de equidade. Você pode transformar rapidamente roteiros em conteúdo de nível profissional com facilidade.

Líderes de RH e educadores podem usar a HeyGen de forma eficaz para campanhas de diversidade e vídeos de treinamento de RH?

Absolutamente. A HeyGen é uma solução ideal para líderes de RH e educadores que buscam desenvolver conteúdo educacional de equidade de alta qualidade e vídeos de treinamento de RH impactantes. Sua plataforma amigável simplifica a criação de materiais envolventes para campanhas de diversidade e apresentações de estratégias de equidade.

A HeyGen oferece recursos como legendas de IA e opções multilíngues para iniciativas de equidade?

Sim, a HeyGen apoia a acessibilidade global para suas iniciativas de equidade, fornecendo legendas de IA robustas e capacidades de dublagem de IA. Essas opções multilíngues garantem que sua mensagem alcance um público mais amplo, melhorando a compreensão e a inclusão em seus vídeos de programas de equidade.

