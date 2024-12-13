Crie Vídeos de Treinamento de Equipamentos: Rápido e Fácil

Aumente o aprendizado e economize tempo criando vídeos de treinamento de equipamentos eficazes usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma visão geral abrangente de 2 minutos sobre segurança e operação para máquinas pesadas de construção, destinada a operadores experientes que precisam de recertificação. Este vídeo deve empregar um tom visual sério e informativo, incorporando diagramas de segurança animados e uma voz calma e autoritária, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar protocolos de segurança críticos de forma consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia de solução de problemas, com aproximadamente 90 segundos de duração, para problemas comuns com um robô industrial específico, projetado para técnicos de manutenção e equipe de suporte no local. A apresentação visual precisa ser prática e detalhada, mostrando demonstrações claras das etapas de diagnóstico, acompanhadas por uma narração de apoio e informações cruciais apresentadas de forma eficaz através do recurso de Legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe promocional envolvente de 45 segundos destacando a eficiência de criar novos vídeos de integração de funcionários para equipamentos essenciais de escritório, voltado para gerentes de RH e profissionais de L&D. O estilo visual e de áudio deve ser animado e dinâmico, apresentando transições rápidas e mensagens positivas sobre treinamento simplificado, enquanto utiliza os Modelos e cenas da HeyGen para impulsionar a criação de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Equipamentos Funciona

Produza de forma eficiente vídeos de treinamento de equipamentos claros e envolventes que melhoram o aprendizado e reduzem o tempo de integração, aproveitando ferramentas com tecnologia de IA para resultados profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seu conteúdo de treinamento usando um roteiro de vídeo detalhado. O recurso de texto-para-vídeo da HeyGen ajuda a transformar seu conteúdo escrito em instruções visuais sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu treinamento e escolha um modelo ou cena profissional que melhor ilustre o equipamento e seu contexto operacional.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Legendas
Melhore a clareza com a geração de narrações de som natural. Garanta acessibilidade e compreensão adicionando automaticamente legendas precisas aos seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de equipamentos e exporte-o em várias proporções de aspecto. Compartilhe e incorpore facilmente seu conteúdo polido em seus sistemas ou plataformas de gerenciamento de aprendizado escolhidos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento de Equipamentos Complexos

Transforme procedimentos complexos de equipamentos em lições de vídeo claras e fáceis de entender, tornando o treinamento complexo acessível a todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento eficazes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, transformando seu roteiro de vídeo em uma produção polida em minutos. Aproveite nossos diversos modelos de vídeos de treinamento para agilizar sua produção de vídeos de eLearning.

Posso usar avatares de IA e texto-para-vídeo para fazer vídeos de treinamento profissionais?

Sim, a HeyGen permite que você gere avatares de IA realistas a partir de um roteiro de vídeo, oferecendo uma maneira dinâmica de produzir vídeos de apresentação para integração ou vídeos de instruções sem precisar de equipamentos de gravação. Essa abordagem proporciona economias significativas em comparação com a produção de vídeo tradicional.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos de treinamento, incluindo vídeos abrangentes de treinamento de equipamentos, vídeos informativos de integração e vídeos detalhados de instruções. Nossa plataforma suporta vários vídeos animados e modelos adequados para diversos objetivos de aprendizado.

Como a HeyGen simplifica a produção e distribuição dos meus vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a produção oferecendo recursos como legendas automáticas, controles de marca para consistência e redimensionamento fácil de proporção de aspecto. Isso permite que você crie vídeos de treinamento de forma eficiente e garanta que eles sejam acessíveis e polidos para seu público.

