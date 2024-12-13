A HeyGen simplifica a criação de Soluções de Treinamento Remoto e conteúdo de Onboarding Interativo através de suas ferramentas intuitivas com IA. Você pode facilmente incorporar screencasts ou utilizar o criador de vídeos online para criar materiais envolventes, tornando o onboarding de novos funcionários e a educação contínua de funcionários mais gerenciáveis para equipes globais e remotas.