criar vídeos de treinamento em empreendedorismo: Templates com IA

Aproveite os templates de vídeo com IA para criar vídeos instrutivos envolventes que aumentam a retenção de conhecimento.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo energético de 45 segundos voltado para treinadores corporativos e profissionais de L&D, demonstrando o poder dos avatares de IA na entrega de vídeos de treinamento envolventes. O estilo visual é elegante e profissional, com ênfase em movimentos suaves dos avatares de IA e gestos expressivos. O áudio inclui uma voz confiante e articulada fornecida por um avatar de IA, tornando tópicos complexos fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para criadores de cursos online e educadores, ilustrando a simplicidade de adicionar legendas claras para melhorar o aprendizado. O design visual é limpo e focado, usando sobreposições de texto animado e clipes de estoque relevantes. Uma narração amigável e informativa explica os benefícios da acessibilidade, complementada por legendas perfeitamente sincronizadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo abrangente de 90 segundos para equipes de marketing e gerentes de produto, explicando como fazer vídeos de treinamento com elementos personalizáveis. O estilo visual é altamente polido e explicativo, apresentando gravações de tela suaves e elementos gráficos interativos. Uma narração amigável e profissional gerada pela "Voiceover generation" da HeyGen guia os espectadores na criação de conteúdo impactante e envolvente, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente articulado.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento em Empreendedorismo

Crie vídeos de treinamento em empreendedorismo envolventes e eficazes com a plataforma com IA da HeyGen. Combine facilmente seu conteúdo, Avatares de IA e narrações profissionais para educar seu público.

Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando entre uma variedade de "templates de vídeo com IA" em nossa biblioteca de "Templates & scenes", ou comece do zero com um projeto em branco para personalizar totalmente seu vídeo de treinamento em empreendedorismo.
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatares
Insira seu roteiro de treinamento e integre facilmente "avatares de IA" realistas para apresentar seu conteúdo. Esses "avatares de IA" dão vida ao seu treinamento em empreendedorismo sem a necessidade de atores profissionais.
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Transforme seu roteiro em áudio com som natural usando a "Voiceover generation" alimentada por um "Ator de Voz de IA". Você também pode adicionar facilmente legendas para garantir que seu treinamento seja acessível.
Step 4
Aplique a Identidade Visual e Exporte
Garanta "consistência da marca" aplicando as cores e o logotipo específicos da sua marca usando nossos "Controles de Identidade Visual" dedicados. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento em empreendedorismo de alta qualidade.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Futuros Empreendedores

Desenvolva vídeos motivacionais envolventes que despertem paixão e determinação em aspirantes a líderes empresariais.

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento em empreendedorismo envolventes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento em empreendedorismo de forma fácil usando templates de vídeo com IA. Com Avatares de IA e Atores de Voz de IA, você pode produzir vídeos de treinamento envolventes rapidamente, personalizando cenas e aproveitando a edição com um clique para manter a consistência da marca.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos com IA ideal para vídeos instrutivos?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos com IA ideal para vídeos instrutivos ao transformar roteiros em conteúdo profissional usando tecnologia de texto para vídeo. Ela suporta narrações multilíngues e um Gerador de Legendas com IA, tornando tópicos complexos acessíveis para melhorar a retenção de conhecimento em Módulos de Microlearning.

Posso manter a identidade da minha empresa ao fazer vídeos de treinamento de funcionários com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplo controle para manter a identidade da sua empresa em todos os vídeos de treinamento de funcionários. Utilize templates personalizáveis, cenas ajustáveis e integre seus logotipos e cores específicos para garantir a consistência da marca em todo o seu material de aprendizado.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de soluções de treinamento remoto ou conteúdo de Onboarding Interativo?

A HeyGen simplifica a criação de Soluções de Treinamento Remoto e conteúdo de Onboarding Interativo através de suas ferramentas intuitivas com IA. Você pode facilmente incorporar screencasts ou utilizar o criador de vídeos online para criar materiais envolventes, tornando o onboarding de novos funcionários e a educação contínua de funcionários mais gerenciáveis para equipes globais e remotas.

