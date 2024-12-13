Crie Vídeos de Suporte Empresarial que Aumentam a CX e a Eficiência

Transforme a solução de problemas técnicos complexos e o treinamento em tutoriais em vídeo envolventes usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 60 segundos de solução de problemas técnicos demonstrando como resolver um erro comum de integração de software. Este vídeo é destinado a usuários empresariais existentes que enfrentam problemas técnicos específicos. O estilo visual e de áudio deve ser passo a passo, calmo e prático, aproveitando as legendas da HeyGen para máxima clareza e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos anunciando uma atualização significativa de recurso para nosso software empresarial, destacando seus principais benefícios. O público-alvo inclui todos os usuários empresariais atuais que precisam entender rapidamente as novas funcionalidades. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, conciso e visualmente atraente, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de 50 segundos abordando perguntas frequentes (FAQs) sobre nossos acordos de nível de serviço avançados. Este vídeo é destinado a clientes empresariais que buscam informações detalhadas sobre políticas de serviço. O estilo visual e de áudio deve ser confiável, tranquilizador e fácil de seguir, aprimorado pela geração de narração da HeyGen para uma narração consistente e profissional.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Suporte Empresarial

Simplifique a produção de vídeos instrucionais e de solução de problemas eficazes para melhorar a experiência do cliente e a eficiência dos agentes.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais e cenas projetadas para se adequar a cenários comuns de suporte, fornecendo uma base estruturada para seu conteúdo.
2
Step 2
Elabore Sua Mensagem
Insira seu roteiro de suporte na HeyGen. A plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo para gerar automaticamente conteúdo de vídeo atraente, simplificando o processo de produção.
3
Step 3
Personalize Visuais e Áudio
Aprimore seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Você também pode gerar uma narração diretamente do seu roteiro e adicionar legendas para melhorar a acessibilidade.
4
Step 4
Aplique a Marca e Exporte
Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de marca da HeyGen. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de suporte de alta qualidade em vários formatos de proporção para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas e Solução de Problemas

Transforme recursos de produtos complexos ou solução de problemas técnicos em vídeos claros e fáceis de entender para um melhor autoatendimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de suporte empresarial?

A HeyGen capacita as empresas a criar facilmente vídeos de suporte empresarial envolventes, tutoriais em vídeo e vídeos de treinamento usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso simplifica a produção de vídeos instrucionais, ajudando você a escalar seus esforços de suporte ao cliente de forma eficiente.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para suporte ao cliente?

Aproveitar a HeyGen para vídeos de suporte ao cliente melhora significativamente a experiência do cliente ao fornecer conteúdo instrucional claro e envolvente. Isso pode levar a uma maior eficiência dos agentes, resolução mais rápida de problemas e, em última análise, maior fidelidade do cliente ao oferecer recursos de autoajuda facilmente acessíveis.

A HeyGen pode produzir vários tipos de vídeos instrucionais?

Sim, a HeyGen suporta a criação de diversos vídeos instrucionais, incluindo tutoriais em vídeo detalhados, vídeos de treinamento abrangentes e vídeos de solução de problemas. Você pode aprimorá-los com recursos como legendas geradas por IA e modelos de vídeo personalizáveis para resultados profissionais.

Como a IA da HeyGen melhora o conteúdo de vídeo para o serviço ao cliente?

As capacidades de IA da HeyGen revolucionam o conteúdo de vídeo para o serviço ao cliente ao permitir a criação de vídeos profissionais com avatares de IA e geração de texto para vídeo sem interrupções. Isso inclui recursos como geração de narração natural e controles de marca robustos, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo mantenham uma voz de marca consistente.

