Crie Vídeos de Suporte Empresarial que Aumentam a CX e a Eficiência
Transforme a solução de problemas técnicos complexos e o treinamento em tutoriais em vídeo envolventes usando os poderosos avatares de IA da HeyGen.
Produza um vídeo de 60 segundos de solução de problemas técnicos demonstrando como resolver um erro comum de integração de software. Este vídeo é destinado a usuários empresariais existentes que enfrentam problemas técnicos específicos. O estilo visual e de áudio deve ser passo a passo, calmo e prático, aproveitando as legendas da HeyGen para máxima clareza e acessibilidade.
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos anunciando uma atualização significativa de recurso para nosso software empresarial, destacando seus principais benefícios. O público-alvo inclui todos os usuários empresariais atuais que precisam entender rapidamente as novas funcionalidades. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, conciso e visualmente atraente, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Crie um vídeo de treinamento de 50 segundos abordando perguntas frequentes (FAQs) sobre nossos acordos de nível de serviço avançados. Este vídeo é destinado a clientes empresariais que buscam informações detalhadas sobre políticas de serviço. O estilo visual e de áudio deve ser confiável, tranquilizador e fácil de seguir, aprimorado pela geração de narração da HeyGen para uma narração consistente e profissional.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos, melhorando o aprendizado e a memorização para suas equipes de suporte e clientes.
Desenvolva Tutoriais em Vídeo e Cursos Extensos.
Produza rapidamente uma biblioteca abrangente de vídeos instrucionais e tutoriais para guiar clientes e equipes internas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de suporte empresarial?
A HeyGen capacita as empresas a criar facilmente vídeos de suporte empresarial envolventes, tutoriais em vídeo e vídeos de treinamento usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso simplifica a produção de vídeos instrucionais, ajudando você a escalar seus esforços de suporte ao cliente de forma eficiente.
Quais são os benefícios de usar a HeyGen para suporte ao cliente?
Aproveitar a HeyGen para vídeos de suporte ao cliente melhora significativamente a experiência do cliente ao fornecer conteúdo instrucional claro e envolvente. Isso pode levar a uma maior eficiência dos agentes, resolução mais rápida de problemas e, em última análise, maior fidelidade do cliente ao oferecer recursos de autoajuda facilmente acessíveis.
A HeyGen pode produzir vários tipos de vídeos instrucionais?
Sim, a HeyGen suporta a criação de diversos vídeos instrucionais, incluindo tutoriais em vídeo detalhados, vídeos de treinamento abrangentes e vídeos de solução de problemas. Você pode aprimorá-los com recursos como legendas geradas por IA e modelos de vídeo personalizáveis para resultados profissionais.
Como a IA da HeyGen melhora o conteúdo de vídeo para o serviço ao cliente?
As capacidades de IA da HeyGen revolucionam o conteúdo de vídeo para o serviço ao cliente ao permitir a criação de vídeos profissionais com avatares de IA e geração de texto para vídeo sem interrupções. Isso inclui recursos como geração de narração natural e controles de marca robustos, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo mantenham uma voz de marca consistente.