As capacidades de IA da HeyGen revolucionam o conteúdo de vídeo para o serviço ao cliente ao permitir a criação de vídeos profissionais com avatares de IA e geração de texto para vídeo sem interrupções. Isso inclui recursos como geração de narração natural e controles de marca robustos, garantindo que seus esforços de marketing em vídeo mantenham uma voz de marca consistente.