Para gerentes e líderes de comunicação interna, um vídeo informativo de 60 segundos pode apresentar claramente os principais insights das pesquisas recentes com funcionários. Utilize a funcionalidade de Texto para Vídeo do HeyGen a partir de roteiro e Legendas para garantir clareza e acessibilidade, com um estilo visual e de áudio conciso e profissional, destacando o impacto das 'pesquisas de funcionários' nas decisões estratégicas.
Prompt de Exemplo 2
Engaje novos contratados durante a integração com um vídeo amigável e moderno de 30 segundos que explica o valor das futuras oportunidades de engajamento dos funcionários. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen e o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para produzir rapidamente uma sensação de 'vídeo criado por funcionários', garantindo uma introdução rápida e visualmente atraente aos processos de 'Integração de Funcionários'.
Prompt de Exemplo 3
Equipes globais de RH que buscam fortalecer a 'comunicação interna' e o 'engajamento dos funcionários' em diversas regiões podem produzir uma mensagem de vídeo profissional e inclusiva de 50 segundos da liderança. Este vídeo, aproveitando a robusta geração de Narração e Redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, deve manter um tom de áudio tranquilizador e uma estética visual limpa.
Como Criar Vídeos de Pesquisa de Engajamento

Transforme facilmente suas pesquisas de funcionários em vídeos envolventes que promovem melhor comunicação e insights mais profundos para suas equipes de RH, aumentando o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Pesquisa e Selecione um Avatar de IA
Crie seu roteiro de pesquisa usando Avatares de IA. Insira suas perguntas de pesquisa de funcionários como texto e selecione um avatar de IA profissional para apresentá-las, garantindo um rosto consistente e amigável para suas pesquisas de funcionários.
2
Step 2
Adicione Elementos de Marca ao Seu Vídeo
Adicione o toque único da sua marca usando controles de Marca. Incorpore o logotipo da sua empresa, cores e música de fundo para alinhar o vídeo com os padrões de comunicação interna e reforçar a identidade da sua marca.
3
Step 3
Selecione um Ator de Voz de IA e Gere Legendas
Selecione seu Ator de Voz de IA e gere legendas. Escolha entre uma variedade de vozes para combinar com seu tom e adicione automaticamente legendas para garantir que sua mensagem seja acessível e clara para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Envolvente
Exporte seu vídeo e compartilhe-o em várias plataformas. Utilize o redimensionamento de proporção para otimizar para diferentes ambientes de visualização, garantindo que seu vídeo de pesquisa envolvente seja amigável para dispositivos móveis e alcance todos de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de pesquisa de funcionários envolventes?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de pesquisa de funcionários envolventes usando Avatares de IA e tecnologia de Texto para Vídeo. Isso transforma pesquisas e estudos tradicionais em conteúdo dinâmico que aumenta o engajamento dos funcionários e a comunicação interna.

Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para geração de vídeos?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e tecnologia de Ator de Voz de IA para gerar vídeos profissionais a partir de roteiros de texto. Este Gerador de Texto para Vídeo Gratuito simplifica a criação de conteúdo, tornando vídeos de alta qualidade acessíveis para diversas necessidades de comunicação interna.

O HeyGen é adequado para Integração de Funcionários e comunicação interna?

Absolutamente, o HeyGen é uma solução ideal para Integração de Funcionários e para melhorar a comunicação interna com conteúdo envolvente. Crie facilmente Vídeos de Engajamento de Funcionários atraentes para informar, treinar e conectar-se efetivamente com sua equipe.

O HeyGen oferece personalização para consistência de marca e alcance global?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca robustos para manter a identidade visual da sua empresa em cada vídeo. Além disso, o HeyGen suporta vários idiomas, tornando seu conteúdo globalmente acessível e amigável para dispositivos móveis para públicos diversos.

