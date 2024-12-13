crie vídeos de treinamento de EMR com poder de IA

Aumente a eficiência do treinamento e integre a equipe mais rapidamente usando avatares de IA para instruções de EMR envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de EMR de 90 segundos focado em uma atualização específica de fluxo de trabalho dentro do sistema, direcionado a funcionários clínicos experientes que precisam de atualizações rápidas. O vídeo deve adotar um estilo visual de tutorial conciso com transições de cena dinâmicas e instruções de áudio claras, aumentando a eficiência do treinamento. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para um visual profissional e inclua Legendas para garantir acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um conteúdo de vídeo de 2 minutos impulsionado por IA para equipes de suporte médico remoto e administrativo, demonstrando as melhores práticas para documentação dentro do EMR. O estilo visual deve ser orientado por infográficos e envolvente, complementado por uma narração profissional e amigável. Este vídeo deve mostrar os recursos robustos de Geração de Narração e suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para fornecer instruções claras para equipes remotas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar uma visão geral abrangente de fluxo de trabalho de EMR de 45 segundos, projetada para todos os profissionais de saúde como um refresco de alto nível ou introdução. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando cortes rápidos e uma narração confiante e animada. Utilize os recursos de Texto para Vídeo a partir de roteiro e Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para produzir Vídeos de Treinamento de IA atraentes que são adaptáveis em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de EMR

Gere rapidamente vídeos de treinamento de EMR profissionais com conteúdo impulsionado por IA, tornando a integração e a educação de equipes remotas mais eficientes e envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento de EMR. Aproveite a capacidade de "Texto para Vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar seu texto em um vídeo dinâmico, formando a base do seu material instrucional.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Aprimore seu treinamento com um apresentador envolvente. Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para guiar seu público pelo sistema EMR, proporcionando uma experiência de aprendizado clara e consistente para suas equipes remotas.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Personalize ainda mais seu treinamento incorporando mídia relevante da biblioteca de estoque ou carregando a sua própria. Gere "narrações" com som natural em vários idiomas para atender a uma força de trabalho global, melhorando a compreensão.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Refine seu conteúdo de vídeo impulsionado por IA com "Legendas" automáticas para maior acessibilidade e clareza. Uma vez concluído, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de EMR profissionais, garantindo máxima eficiência de treinamento para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento de EMR

Produza vídeos de treinamento de EMR impulsionados por IA envolventes para melhorar significativamente a participação dos alunos e a retenção de conhecimento entre a equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de EMR?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de EMR por meio de sua geração de conteúdo de vídeo impulsionada por IA. Nossa plataforma permite que você transforme rapidamente roteiros em Vídeos de Treinamento de IA profissionais, aumentando significativamente a eficiência do treinamento para profissionais de saúde.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de treinamento de EMR?

A HeyGen oferece recursos robustos de IA, como avatares de IA e um Gerador de Texto para Vídeo gratuito para aprimorar seus vídeos de treinamento de EMR. Você pode aproveitar nossa tecnologia de Porta-voz de IA para transmitir informações complexas de forma clara, com narrações personalizáveis e legendas geradas por IA.

A HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento de EMR para diferentes necessidades organizacionais?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para adaptar seus vídeos de treinamento de EMR às necessidades organizacionais específicas, incluindo a integração de equipes remotas. Você pode utilizar cenas personalizáveis, integrar controles de marca e escolher de uma rica biblioteca de mídia para criar conteúdo altamente relevante e envolvente.

Como a HeyGen apoia o treinamento de EMR multilíngue para equipes globais?

A HeyGen auxilia significativamente o treinamento de EMR global ao oferecer ferramentas para traduzir conteúdo e gerar Legendas de IA para seus vídeos. Nossa ferramenta de Tradução de Vídeo garante que seus materiais de treinamento sejam acessíveis a diversas equipes remotas, quebrando efetivamente as barreiras linguísticas.

