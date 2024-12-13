Pesquisas em Vídeo: Crie Resumos Envolventes para Feedback de Funcionários

Transforme dados de pesquisas de funcionários em Vídeos de Pesquisa de Funcionários dinâmicos facilmente usando avatares de IA para resumos visuais atraentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, compartilhando insights acionáveis derivados da recente pesquisa de feedback dos funcionários e reforçando a cultura positiva da empresa. O estilo visual deve ser amigável e encorajador, apresentando avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de maneira acessível e relacionável, acompanhado por uma trilha sonora otimista que promove um senso de progresso.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo claro de 30 segundos para gerentes de departamento e suas respectivas equipes, resumindo os resultados específicos do departamento da pesquisa de funcionários. O vídeo deve ter um estilo visual claro, semelhante a um infográfico, focando em indicadores-chave de desempenho e áreas de crescimento, complementado por uma trilha sonora motivacional. Utilize os templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de resumo da pesquisa de funcionários profissional e visualmente consistente que forneça contexto relevante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tranquilizador de 75 segundos para toda a empresa, reconhecendo o feedback dos funcionários e delineando os próximos passos concretos após a pesquisa. A abordagem visual deve ser empática e voltada para o futuro, apresentando texto claro na tela e uma narração calma e tranquilizadora. Garanta acessibilidade empregando o recurso de legendas da HeyGen, assegurando que todos os funcionários possam entender facilmente como suas contribuições ajudam a criar vídeos para mudanças significativas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Resumo de Pesquisa de Funcionários

Transforme feedbacks complexos de funcionários em resumos de vídeo envolventes e compartilháveis que destacam insights chave e promovem o entendimento em toda a sua organização.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de Templates e cenas profissionais projetados para comunicação corporativa. Esses modelos fornecem uma base estruturada para apresentar efetivamente os resultados da sua pesquisa de funcionários, alinhando-se com os modelos de vídeo.
2
Step 2
Adicione Seus Principais Insights
Integre seus dados de pesquisa e feedbacks importantes dos funcionários no modelo escolhido. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de um roteiro para narrar facilmente descobertas complexas ou destacar estatísticas importantes com mensagens claras e concisas.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Avatares
Personalize seu vídeo de resumo com avatares de IA para apresentar suas descobertas de forma dinâmica. Aumente o profissionalismo incorporando a identidade visual da sua empresa, criando vídeos de cultura da empresa cativantes que ressoam com sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe vídeos facilmente online ou incorpore-os em comunicações internas para garantir amplo alcance e impacto para seus resumos de pesquisa de funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Rápidos de Atualização Interna

Gere atualizações de vídeo envolventes e concisas para funcionários, compartilhando descobertas chave da pesquisa e reforçando a cultura da empresa de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar o feedback e as pesquisas de funcionários?

A HeyGen capacita as equipes de RH a criar Vídeos de Pesquisa de Funcionários envolventes de forma rápida e eficiente. Isso permite coletar feedback abrangente dos funcionários de uma maneira mais dinâmica e personalizada do que os métodos tradicionais.

Quais modelos de vídeo estão disponíveis para diversas necessidades de comunicação de RH?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais, simplificando o processo de criação de vídeos para cultura da empresa, integração de funcionários e muito mais. Os usuários também podem utilizar extensas opções de personalização para alinhar o conteúdo com suas diretrizes de marca específicas.

A HeyGen pode atender a diversas necessidades de vídeo de RH além das pesquisas?

Com certeza, a HeyGen é uma ferramenta versátil para departamentos de RH, perfeita para criar vídeos impactantes para integração de funcionários e aprimorar os esforços de recrutamento. Ela permite que os usuários compartilhem vídeos facilmente online ou incorporem conteúdo de vídeo em plataformas internas.

Quão fácil é criar vídeos com as capacidades de IA da HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos através de sua interface intuitiva e poderosa IA. Os usuários podem aproveitar o recurso de Texto para vídeo a partir de um roteiro, escolher entre uma variedade de avatares de IA e utilizar ferramentas de edição integradas para produzir conteúdo profissional sem esforço.

