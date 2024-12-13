Crie Vídeos sobre Direitos dos Funcionários Facilmente

Eduque sua equipe sobre as regras de Salário Mínimo e Horas Extras com vídeos envolventes, impulsionados pelos avatares de IA da HeyGen.

376/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos detalhando os direitos dos funcionários em relação a Horas Extras e como rastrear corretamente as Horas Trabalhadas. Este vídeo deve ser direcionado a funcionários em posições horárias e ser visualmente envolvente com gráficos ilustrativos, garantindo que informações cruciais sejam reforçadas por meio de legendas geradas a partir do roteiro de texto para vídeo para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo de 60 segundos sobre como entender e relatar Retaliação no local de trabalho, capacitando os funcionários a registrar uma Queixa com segurança. Adaptado para funcionários que vivenciam ou observam problemas no local de trabalho e para supervisores, este vídeo deve adotar um estilo visual empático e capacitador usando Modelos e cenas pré-construídos e suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para ilustrar diferentes cenários de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Formule um vídeo direto de 30 segundos 'Conheça Seus Direitos' esclarecendo as leis de Trabalho Infantil para pais, jovens trabalhadores e empregadores. Empregue um estilo visual simples, direto e levemente animado para máxima compreensão, utilizando geração de Narração para uma entrega autoritária, mas acessível, e assegure que esteja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos sobre Direitos dos Funcionários Funciona

Produza facilmente vídeos informativos 'Conheça Seus Direitos' com a plataforma impulsionada por IA da HeyGen para educar funcionários sobre tópicos cruciais como Salário Mínimo e Horas Extras.

1
Step 1
Escolha Sua Base de Vídeo
Comece selecionando um avatar de IA para apresentar o conteúdo do seu vídeo Conheça Seus Direitos de forma clara e profissional, preparando o cenário para informações envolventes.
2
Step 2
Crie Conteúdo Informativo
Elabore seu roteiro detalhando tópicos essenciais sobre direitos dos funcionários, como Salário Mínimo ou Horas Extras. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para gerar instantaneamente seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Acessibilidade
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes da biblioteca de mídia e garanta acessibilidade adicionando Legendas para todos os espectadores, cobrindo recursos como 'Como Registrar uma Queixa'.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Revise seu vídeo final sobre direitos dos funcionários. Use o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para adaptá-lo a várias plataformas, tornando suas informações valiosas acessíveis onde for necessário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dissemine Informações Chave sobre Direitos

.

Crie facilmente clipes de vídeo curtos e impactantes sobre tópicos como Salário Mínimo ou Horas Extras para comunicação eficaz nas redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes sobre direitos dos funcionários?

A HeyGen capacita você a produzir facilmente Vídeos Conheça Seus Direitos de alta qualidade usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica a criação de conteúdo educacional essencial para tópicos como Salário Mínimo e Horas Extras.

Que tipos de informações sobre direitos dos funcionários podem ser abordadas nos vídeos da HeyGen?

A plataforma flexível da HeyGen permite que você crie vídeos explicando uma ampla gama de tópicos sobre direitos dos funcionários, incluindo proteções contra Retaliação, regulamentações sobre Trabalho Infantil e detalhes sobre Horas Trabalhadas. Você também pode abordar Como Registrar uma Queixa.

Posso personalizar a aparência e a acessibilidade dos meus vídeos sobre direitos dos funcionários com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo personalização de logotipo e cores, para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua organização. Além disso, legendas automáticas melhoram a acessibilidade para todos os espectadores dos seus recursos sobre direitos dos funcionários.

A HeyGen oferece ferramentas para agilizar a produção de vídeos de treinamento sobre direitos dos funcionários?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas projetados para acelerar seu processo de criação de vídeos. Isso permite que você produza vídeos educacionais sobre vários tópicos de direitos dos funcionários de forma eficiente, garantindo consistência e qualidade profissional para seus vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo