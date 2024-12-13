Sim, o HeyGen suporta narrações multilíngues, permitindo que você entregue seus vídeos de treinamento de funcionários a uma força de trabalho global. Essa capacidade é essencial para criar conteúdo inclusivo para a Integração de Novos Funcionários e garantir um Treinamento de Conformidade eficaz em diferentes regiões. Isso garante uma comunicação clara em vários idiomas.