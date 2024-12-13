Crie Vídeos de Promessa aos Funcionários: Fortaleça Sua Marca Empregadora

Engaje talentos de ponta e fortaleça sua marca empregadora com vídeos inspiradores feitos facilmente usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo inspirador de 60 segundos, especificamente para funcionários atuais, que reforce efetivamente a promessa central da sua empresa aos colaboradores e aumente significativamente o engajamento geral dos funcionários. O estilo visual e de áudio desejado é caloroso e edificante, idealmente incorporando histórias de sucesso genuínas ou depoimentos acompanhados por uma trilha sonora inspiradora. A geração de narração da HeyGen pode ser aproveitada para manter um tom consistente e encorajador ao longo da narrativa, tornando-a pessoal e impactante para seu público interno.
Prompt de Exemplo 2
Para articular uma promessa de marca específica para uma nova iniciativa, produza um vídeo conciso de 30 segundos voltado para equipes internas ou partes interessadas externas, utilizando uma narrativa visual envolvente. A entrega visual deve ser limpa, profissional e comunicar diretamente a mensagem, acompanhada por uma narrativa de áudio clara e autoritária. Esta peça pode ser criada de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, garantindo precisão na entrega do seu conteúdo autêntico com facilidade.
Prompt de Exemplo 3
Destaque seu compromisso em promover uma cultura empresarial positiva com um vídeo cativante de 45 segundos para redes sociais, especificamente projetado para criar vídeos de promessa aos funcionários que ressoem amplamente. O estilo visual deve ser brilhante, envolvente e altamente compartilhável, incorporando texto ou gráficos animados, enquanto o áudio apresenta música animada e acessível. Para máxima acessibilidade e compreensão, integre legendas da HeyGen, garantindo que a mensagem seja clara mesmo quando visualizada sem som em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Promessa aos Funcionários

Crie vídeos envolventes de marca empregadora que mostrem sua cultura empresarial e atraiam talentos de ponta usando as ferramentas intuitivas da HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Modelo e Redija Sua História
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados. Redija seu roteiro envolvente para contar a história única da sua empresa e atrair candidatos ideais.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA e Roteiro
Selecione um avatar de IA para ser o rosto amigável da sua promessa aos funcionários. Insira seu roteiro e deixe nossos avatares de IA dar vida à sua mensagem com uma entrega expressiva.
3
Step 3
Gere Narração e Refine
Produza uma narração com som natural para seu vídeo com nosso recurso de geração de narração. Refine seu conteúdo para garantir que a cultura da sua empresa brilhe claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Marca
Finalize seu vídeo inspirador e utilize redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe sua poderosa promessa aos funcionários para fortalecer sua marca empregadora.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Comunicação e Retenção dos Funcionários

Utilize vídeos baseados em IA para reforçar os valores da empresa, melhorar a comunicação interna e aumentar o engajamento e a retenção geral dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos inspiradores de promessa aos funcionários e fortalecer a marca empregadora?

A HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes de promessa aos funcionários usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, tornando a narrativa visual acessível e eficiente. Isso ajuda a reforçar sua marca empregadora com vídeos autênticos e inspiradores que ressoam com funcionários potenciais e atuais.

Quais ferramentas baseadas em IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de cultura empresarial?

A HeyGen oferece ferramentas avançadas baseadas em IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto para vídeo, para simplificar a criação de vídeos envolventes de cultura empresarial e engajamento dos funcionários. Esses recursos simplificam a produção de conteúdo de alta qualidade para seu processo de recrutamento e comunicações internas.

A HeyGen fornece modelos para garantir a consistência da marca em cursos de treinamento interno ou redes sociais?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos profissionais e controles robustos de branding, permitindo que você mantenha uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos. Isso é ideal para criar vídeos coesos de promessa de marca, cursos de treinamento interno ou conteúdo para redes sociais que refletem uma cultura empresarial positiva.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de engajamento dos funcionários acessíveis com alcance global?

A HeyGen gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade e o alcance global dos seus vídeos de engajamento dos funcionários. Combinado com a geração de narração em vários idiomas e proporções de aspecto adaptáveis, você pode entregar conteúdo autêntico de forma eficaz para públicos diversos.

