Crie vídeos de qualidade profissional para o seu processo de integração, recebendo novos contratados com Modelos e cenas personalizadas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo refinado de 60 segundos para que os funcionários existentes se apresentem a equipes multifuncionais, adotando um estilo visual profissional, mas acessível, com narração clara. Aproveite os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen para garantir a consistência da marca enquanto destaca os papéis e contribuições individuais para fortalecer a cultura da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos de apresentação de funcionários para diretórios internos, com uma estética visual limpa e moderna e uma narração profissional. Crie uma narrativa envolvente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicar de forma concisa a expertise de cada membro da equipe, aprimorando a narrativa visual dentro da organização.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos de integração para novos membros do departamento, incorporando um estilo visual vibrante e energético com uma trilha sonora envolvente. Empregue a geração de Narração e Legendas da HeyGen para articular claramente os valores da empresa e os objetivos da equipe, garantindo vídeos de qualidade profissional que ajudam os novos contratados a se integrarem rapidamente em suas funções.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Apresentação de Rede de Funcionários

Crie facilmente vídeos de apresentação de funcionários envolventes para receber novos contratados e fortalecer a cultura da sua empresa com ferramentas personalizáveis de qualidade profissional.

Step 1
Escolha um Modelo
Selecione da nossa biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis projetados para apresentações de funcionários. Esses modelos fornecem um ponto de partida profissional para o seu vídeo, tornando a criação simples e eficiente.
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Insira o roteiro de apresentação do seu funcionário diretamente na plataforma. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente uma narração com som natural para o seu vídeo.
Step 3
Selecione um Avatar de IA
Dê vida à sua apresentação escolhendo entre nossa gama diversificada de avatares de IA. Isso adiciona um toque humano sem a necessidade de uma equipe de filmagem, tornando seu processo de integração mais envolvente.
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo de qualidade profissional para garantir que atenda às suas expectativas. Em seguida, exporte e compartilhe facilmente em sua rede interna para receber novos membros da equipe de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Vídeos de Boas-Vindas Envolventes

Gere vídeos de boas-vindas personalizados e de qualidade profissional para apresentar novos contratados, promovendo conexão e cultura da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de apresentação de funcionários de qualidade profissional?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação de rede de funcionários com facilidade, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis e modelos impulsionados por IA para vídeos de qualidade profissional que realmente representam a cultura da sua empresa. Isso permite uma narrativa visual eficaz sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.

Posso personalizar vídeos de integração de funcionários com a marca da minha empresa?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de integração de funcionários. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todas as experiências de boas-vindas dos novos contratados.

Quais recursos tornam eficiente a criação de vídeos de boas-vindas aos funcionários com a HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de boas-vindas aos funcionários por meio de recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA. Isso permite que você gere rapidamente vídeos de apresentação de funcionários envolventes e personalizados, acelerando significativamente o seu processo de integração.

Além de apresentações, que outros tipos de vídeos de funcionários posso criar com a HeyGen?

Além de vídeos de apresentação de funcionários, a HeyGen é versátil para criar vários vídeos de funcionários, incluindo vídeos de treinamento e comunicações internas. Seus recursos robustos, como geração de narração e legendas, tornam-na perfeita para diversas necessidades de narrativa visual dentro da sua organização.

