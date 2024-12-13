Crie Vídeos da Jornada do Funcionário: Envolva Sua Equipe

Crie vídeos cativantes da jornada do funcionário que impulsionam o engajamento usando avatares de IA da HeyGen para contar histórias visuais personalizadas.

396/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos que mostre a cultura da sua empresa e toda a jornada do funcionário para a equipe atual e potenciais recrutas, utilizando diversos modelos e cenas para ilustrar crescimento e oportunidades. O estilo visual deve ser dinâmico e profissional, com uma trilha sonora inspiradora, visando fomentar maior engajamento e orgulho dos funcionários em seu local de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de RH que desejam aprender a criar um vídeo de integração rapidamente, produza um explicativo conciso de 30 segundos que demonstre as etapas e benefícios principais, usando um estilo visual claro e informativo com uma voz direta de texto para fala. Este guia prático, criado com o recurso de texto para vídeo da HeyGen, oferece insights rápidos e acionáveis para agilizar o processo de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Aumente o engajamento dos funcionários projetando um vídeo dinâmico de 50 segundos celebrando marcos na jornada do funcionário, especificamente voltado para comunicações internas e líderes de equipe. Esta narrativa deve ser energética e colaborativa em seu estilo visual e de áudio, aproveitando a geração robusta de narração da HeyGen para articular sucessos e motivar a equipe, criando um forte senso de comunidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos da Jornada do Funcionário

Envolva e informe novos contratados desde o primeiro dia com vídeos cativantes da jornada do funcionário, criados de forma eficiente usando recursos baseados em IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore a narrativa para o seu vídeo da jornada do funcionário e, em seguida, utilize nosso recurso de texto para vídeo para dar vida às suas palavras automaticamente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo prontos para estabelecer o estilo visual e a estrutura do seu vídeo da jornada do funcionário.
3
Step 3
Personalize e Marque
Personalize seu vídeo adicionando a marca da empresa, visuais da biblioteca de mídia e um Ator de Voz de IA para garantir uma experiência de marca consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para compartilhar e aumentar o engajamento dos funcionários em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Envolventes sobre a Cultura da Empresa

.

Produza vídeos inspiradores para novos contratados e funcionários atuais para transmitir efetivamente a cultura da empresa, valores e mensagens motivacionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes para equipes de RH, oferecendo modelos de vídeo prontos e recursos baseados em IA, garantindo um processo de produção profissional e eficiente.

Quais opções criativas avançadas a HeyGen oferece para personalizar vídeos da jornada do funcionário?

A HeyGen oferece ampla personalização para vídeos da jornada do funcionário através de cenas de vídeo personalizáveis, avatares de IA únicos e controles de branding para garantir que sua narrativa visual esteja perfeitamente alinhada com a cultura da sua empresa.

Como a HeyGen melhora o engajamento dos funcionários por meio de atores de voz de IA e conteúdo multilíngue?

A HeyGen melhora o engajamento dos funcionários ao permitir a integração de Atores de Voz de IA e capacidades de Texto para Vídeo, incluindo narrações multilíngues, tornando seus vídeos de integração acessíveis e impactantes para públicos diversos.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para contar histórias visuais na integração de funcionários?

A HeyGen é eficaz para contar histórias visuais na integração de funcionários porque seus vídeos animados e explicativos, combinados com recursos baseados em IA, promovem um engajamento mais forte dos funcionários e transmitem claramente a cultura da empresa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo