Crie Vídeos de Feedback para Funcionários Facilmente com IA

Transforme avaliações de desempenho com feedback em vídeo personalizado usando os avatares de IA da HeyGen para melhorar o engajamento.

462/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para departamentos de RH e líderes de equipe, desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos que comunique claramente as diretrizes gerais de Avaliação de Desempenho para todos os funcionários. O estilo visual deve ser profissional e informativo, apresentando texto claro na tela e uma narração confiante e explicativa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para criar de forma eficiente uma visão geral padronizada e envolvente, complementada por Legendas automáticas para máxima acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
E se sua empresa pudesse promover uma cultura de feedback aberto e contínuo com um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para todos os funcionários? Este vídeo deve apresentar visuais modernos e dinâmicos, talvez com gráficos animados, e um estilo de áudio acessível. Crie esta peça introdutória usando os versáteis Modelos & cenas da HeyGen, integrando filmagens de arquivo atraentes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque para articular visualmente os benefícios do feedback ativo dos funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 30 segundos especificamente para gerentes entregarem feedback construtivo e personalizado aos membros da equipe com empatia e clareza. A apresentação visual deve ser calma e direta, apoiada por uma geração de narração empática. Isso permite feedback específico através de roteiros distintos, enquanto o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen garante que o vídeo esteja pronto para qualquer plataforma após você criar vídeos de feedback para funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Feedback para Funcionários

Aproveite as ferramentas de IA da HeyGen para produzir vídeos de feedback para funcionários envolventes e personalizados, melhorando Avaliações de Desempenho e a comunicação de RH com conteúdo profissional e personalizado.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando um modelo de vídeo adequado da biblioteca da HeyGen. Essas cenas pré-desenhadas fornecem uma base profissional para seus vídeos de feedback para funcionários, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Personalize Seu Avatar de IA e Roteiro
Selecione um avatar de IA que melhor represente sua mensagem e insira seu roteiro de feedback personalizado. Os avatares de IA da HeyGen darão vida às suas palavras, entregando feedback personalizado de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Adicione Melhorias Profissionais
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo adicionando a marca da sua empresa e ativando o Gerador de Legendas de IA. Isso garante que sua mensagem seja acessível e consistente com a identidade organizacional.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Feedback
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, gere e faça o download. Integre facilmente esses vídeos profissionais de feedback para funcionários em suas Avaliações de Desempenho ou compartilhe-os diretamente com os funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Avaliações de Desempenho e Reconhecimento Impactantes

.

Forneça feedback personalizado e motivacional e reconheça conquistas para inspirar e elevar seus membros de equipe de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de feedback para funcionários de forma rápida e envolvente?

A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo profissionais que permitem criar rapidamente vídeos de feedback para funcionários envolventes. Você pode personalizar facilmente esses modelos com sua marca e conteúdo específico, garantindo que seu feedback personalizado se destaque.

Quais ferramentas de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de feedback para funcionários?

As poderosas ferramentas de IA da HeyGen permitem que você gere vídeos profissionais a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas e Atores de Voz de IA naturais. Isso agiliza a produção de comunicações críticas como Avaliações de Desempenho e vídeos de Reconhecimento de Funcionários, tornando-os altamente eficientes e impactantes.

A HeyGen pode apoiar a criação de vídeos de feedback para funcionários para uma força de trabalho global e diversa?

Absolutamente. A HeyGen suporta narrações multilíngues e possui um Gerador de Legendas de IA, permitindo que você entregue feedback em vídeo profissional em vários idiomas. Isso garante uma comunicação eficaz para Melhorias em Programas de Treinamento e iniciativas de RH em suas diversas equipes globais.

Como a HeyGen facilita o feedback personalizado para funcionários e a comunicação de RH?

A HeyGen capacita profissionais de RH a gerar vídeos de feedback personalizados de forma eficiente, aproveitando seu editor de vídeo intuitivo e capacidades avançadas de IA. Isso permite uma comunicação consistente, de alta qualidade e escalável, melhorando significativamente a experiência e o engajamento geral dos funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo