Crie Vídeos de Alerta para Funcionários com o Poder da IA

Transforme as comunicações internas com vídeos de alerta para funcionários impulsionados por IA. Use os avatares de IA da HeyGen para entregar mensagens críticas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo crucial de alerta de 30 segundos para funcionários, focando em uma notificação urgente de cibersegurança. Esta mensagem direta deve empregar a conversão de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro e legendas essenciais para transmitir instruções críticas imediatamente, mantendo um estilo de áudio urgente, mas calmo, com visuais mínimos e impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo envolvente de 60 segundos celebrando a conquista excepcional de uma equipe, destinado a toda a empresa para fomentar o engajamento dos funcionários. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para infundir visuais dinâmicos e um estilo de áudio inspirador, complementado por vários modelos e cenas para destacar histórias de sucesso e contribuições individuais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 30 segundos de mensagens agendadas para funcionários inscritos em uma próxima sessão de treinamento corporativo. Este vídeo deve fornecer um lembrete amigável e detalhes chave usando a geração de narração da HeyGen, garantindo um tom de áudio claro e encorajador. Os visuais devem ser brilhantes e profissionais, otimizados com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Alerta para Funcionários

Gere rapidamente vídeos de alerta para funcionários impactantes para otimizar as comunicações internas, anunciar mudanças de políticas ou enviar atualizações críticas com eficiência impulsionada por IA.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro de Alerta
Comece elaborando sua mensagem. Use o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em palavras faladas para seus vídeos de alerta para funcionários. Isso garante precisão e economiza tempo.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para entregar sua mensagem. Selecionar o Porta-voz de IA certo ajuda a garantir que seu vídeo seja envolvente e profissional, capturando a atenção de sua equipe de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Enriqueça seu alerta com logotipos da empresa, cores e cenas de fundo usando "Controles de branding (logotipo, cores)". Incorpore mídia relevante da biblioteca para reforçar sua mensagem e manter a consistência da marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Utilize "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para preparar seu vídeo para qualquer plataforma. Uma vez exportado, você pode facilmente enviar mensagens de vídeo através de seus canais de comunicação interna, garantindo amplo alcance e entrega oportuna de suas atualizações críticas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione o Engajamento dos Funcionários

Crie mensagens de vídeo inspiradoras impulsionadas por IA para motivar sua força de trabalho, promovendo um engajamento mais forte dos funcionários e uma cultura interna positiva.

Perguntas Frequentes

Quais são as principais vantagens de usar a HeyGen para comunicações internas?

HeyGen é uma ferramenta de alerta de vídeo impulsionada por IA que melhora significativamente as comunicações internas, permitindo que você crie facilmente vídeos de alerta para funcionários. Ela garante que sua equipe receba atualizações críticas, como mudanças de políticas ou treinamentos corporativos, em um formato de vídeo envolvente e acessível, aumentando o engajamento geral dos funcionários.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de alerta para funcionários rapidamente?

Com a HeyGen, você pode criar rapidamente vídeos de alerta para funcionários simplesmente convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro. Nossa plataforma oferece uma ampla seleção de modelos, avatares de IA e capacidades de geração de narração, simplificando a produção de alertas de vídeo profissionais sem a necessidade de ampla expertise em edição de vídeo.

A HeyGen pode ser usada para enviar mensagens de vídeo para notificações urgentes?

Absolutamente. A HeyGen funciona como uma ferramenta eficaz de alerta de vídeo para notificações urgentes de funcionários, garantindo que mensagens críticas sejam transmitidas de forma clara e rápida. Você pode gerar e enviar rapidamente mensagens de vídeo para tratar de notificações de emergência ou anúncios sensíveis ao tempo para toda a sua força de trabalho.

A HeyGen suporta personalização de marca para alertas de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e cores específicas da marca em todos os seus alertas de vídeo. Essa capacidade ajuda a manter uma identidade corporativa consistente em todas as suas comunicações internas e vídeos de alerta para funcionários.

