Os Avatares de IA do HeyGen dão vida aos roteiros, melhorando a educação em empatia ao fornecer apresentadores realistas e relacionáveis para seus vídeos de treinamento. Juntamente com a geração de narração profissional, esses avatares comunicam efetivamente as nuances da empatia e da inteligência emocional, tornando o aprendizado mais imersivo para qualquer público.