Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 90 segundos para equipes jurídicas e de conformidade, juntamente com desenvolvedores de e-mail, abordando a necessidade crítica de "verificações de conformidade" em campanhas de e-mail. Visualmente, use um tom sério, mas acessível, intercalando sobreposições de documentos regulatórios com demonstrações ao vivo de como "Validar código HTML" para aderência legal. O áudio deve ser autoritário e tranquilizador, aprimorado por capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para mensagens precisas, apoiado por "Legendas" para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 2 minutos projetado para estrategistas de marketing e profissionais de marketing técnico, demonstrando o poder da implementação robusta de "programa de teste A/B de e-mail". A estética visual deve ser orientada por dados e analítica, mostrando resultados comparativos e a integração de "elementos personalizados". Uma narração animada e informativa deve guiar os espectadores pelas melhores práticas, utilizando "Modelos e cenas" pré-desenhados da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para construir rapidamente gráficos de comparação e visualizações de dados com aparência profissional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo rápido de 45 segundos especificamente para especialistas em operações de marketing e gerentes de CRM, destacando a eficiência da "Criação de vídeo automatizada" para explicar a implantação de "código de campanha de CRM". O estilo visual deve ser dinâmico e energético, demonstrando automação de fluxo de trabalho rápida e integração perfeita, enquanto um "avatar de IA" envolvente fornece um guia de áudio claro e nítido. Este vídeo deve enfatizar a aplicação prática e pode ser facilmente adaptado para diferentes plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações".
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de QA de E-mail

Simplifique sua garantia de qualidade de e-mail com vídeos envolventes e automatizados. Reduza verificações manuais tediosas e garanta conteúdo dinâmico e conformidade com facilidade, entregando e-mails perfeitos sempre.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de QA
Defina os elementos-chave do seu e-mail a serem verificados, como layout, links e personalização. Use um modelo pré-construído da HeyGen ou personalize cenas para estruturar o conteúdo do seu vídeo.
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar suas verificações de garantia de qualidade. Eles guiarão os espectadores pelo processo de verificação.
Step 3
Incorpore Marca e Conteúdo
Integre capturas de tela ou gravações do conteúdo dinâmico do seu e-mail para verificação. Aplique controles de marca como logotipos e cores para garantir alinhamento criativo com suas diretrizes de marca.
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com geração de narração automatizada baseada em seu roteiro. Exporte seu vídeo abrangente de QA de e-mail para colaboração em equipe e um processo eficiente de QA de e-mail automatizado.

Aprimore o Treinamento Interno da Equipe de QA

Aumente a compreensão e retenção da equipe sobre as melhores práticas de QA de e-mail, regulamentações da indústria e verificações de elementos personalizados com vídeo de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen automatiza a garantia de qualidade de e-mail?

A HeyGen simplifica o QA Automatizado de E-mail permitindo que você crie vídeos envolventes e automatizados que verificam conteúdo dinâmico e verificações de conformidade. Você pode utilizar avatares de IA e narrações automatizadas para comunicar claramente os resultados de validação de elementos como código HTML, reduzindo significativamente verificações manuais tediosas.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de QA de e-mail?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de QA de e-mail através de modelos intuitivos e cenas personalizáveis. Isso acelera a criação de vídeos automatizados, garantindo que seu conteúdo de garantia de qualidade mantenha alinhamento criativo e consistência em todas as campanhas.

Quais capacidades a HeyGen oferece para verificação personalizada de vídeos de QA de e-mail?

A HeyGen permite que você incorpore elementos personalizados em seus vídeos de QA de e-mail, permitindo uma verificação precisa de conteúdo dinâmico. Usando avatares de IA e narrações automatizadas, você pode facilmente verificar campos personalizados e garantir a renderização precisa para cada destinatário em seu programa de e-mail.

Como a HeyGen garante conformidade em vídeos de QA de e-mail?

A HeyGen apoia verificações de conformidade robustas permitindo que você crie vídeos que validam especificamente o código HTML e a aderência às regulamentações da indústria. Isso garante que seu processo de garantia de qualidade de e-mail atenda a todos os requisitos legais antes da implantação, minimizando riscos e focando na conformidade.

