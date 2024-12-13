Crie Vídeos de Calendário de E-mail com a Simplicidade da IA

Gere conteúdo de vídeo envolvente para o seu calendário de e-mail marketing sem esforço. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para economizar tempo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos direcionado a criadores de conteúdo e equipes de marketing, orientando-os no processo de planejamento eficaz de seu "conteúdo de vídeo" usando um "calendário de conteúdo". A estética deve ser limpa e instrutiva, apresentando sobreposições de texto claras na tela e diagramas de fluxo animados, acompanhados por uma voz concisa e informativa. Demonstre a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para geração rápida de conteúdo e o benefício de legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um spot energético de 30 segundos voltado para profissionais de marketing digital e agências, mostrando a rápida criação de "vídeos de marketing" impactantes para várias "campanhas de vídeo". Empregue um estilo visual dinâmico e acelerado com transições modernas e uma trilha sonora energética para transmitir eficiência. Enfatize como os extensos Modelos & cenas da HeyGen aceleram a produção de vídeos e como o suporte à Biblioteca de mídia/estoque oferece diversos recursos visuais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo elegante de 40 segundos para coordenadores de marketing e gerentes de mídias sociais, detalhando as melhores práticas para "agendar vídeos" dentro de um quadro de "marketing digital". O estilo visual e de áudio deve ser minimalista e elegante, usando gráficos limpos e uma voz calma e tranquilizadora. Ilustre a flexibilidade do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para distribuição em várias plataformas e a personalização oferecida pelos avatares de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Calendário de E-mail

Crie conteúdo de vídeo envolvente para suas campanhas de e-mail marketing e calendário de conteúdo com facilidade, impulsionando seus esforços de marketing digital e agendando vídeos de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce suas mensagens de e-mail marketing e planeje seu conteúdo de vídeo. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar facilmente seu conteúdo escrito em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Melhore a apresentação do seu vídeo selecionando um avatar de IA adequado da diversa biblioteca da HeyGen. Esses avatares entregarão sua mensagem de forma profissional ao seu público.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Personalize seu vídeo de calendário de e-mail com seu visual único. Use os controles de Branding da HeyGen (logotipo, cores) para garantir a consistência com a identidade da sua marca em todos os seus elementos visuais.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Prepare seu vídeo para um alcance mais amplo em suas campanhas de e-mail marketing. Adicione legendas para aumentar a acessibilidade e o engajamento, depois exporte seu vídeo final no formato desejado.

Aprimore o aprendizado e o engajamento com vídeo de IA

Desenvolva tutoriais em vídeo envolventes e conteúdo informativo para distribuir por e-mail, aumentando o engajamento do público e a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de calendário de e-mail envolventes para minhas campanhas de marketing?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de calendário de e-mail atraentes de forma eficiente. Utilize avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente, perfeito para aprimorar seus esforços de e-mail marketing e campanhas de vídeo.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos para o meu calendário de conteúdo?

Com certeza, a HeyGen é projetada para simplificar o fluxo de trabalho de criação de vídeos, tornando fácil preencher seu calendário de conteúdo. Com modelos personalizáveis e recursos poderosos de texto-para-vídeo, você pode rapidamente produzir e agendar vídeos para uma comunicação consistente.

Quais opções de branding a HeyGen oferece para meus vídeos de marketing digital?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seu conteúdo de vídeo, reforçando sua presença no marketing digital.

É fácil produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade com a HeyGen, mesmo sem experiência prévia?

Sim, a HeyGen torna incrivelmente simples produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade, independentemente do seu nível de experiência. Sua plataforma intuitiva permite criar vídeos a partir de texto, gerar narrações e adicionar legendas sem esforço, simplificando todo o processo de produção de vídeo.

