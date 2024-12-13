Crie vídeos de segurança em elevadores com IA sem esforço

Aumente o aprendizado e a retenção no treinamento de segurança da sua equipe. Gere cenários realistas e explicações usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 1,5 minuto baseado em cenários, crucial para a equipe de manutenção predial, que retrata realisticamente os procedimentos de extração de emergência em elevadores. O estilo visual deve ser altamente instrutivo, com visuais claros e passo a passo fornecidos por uma robusta geração de texto para vídeo a partir de script. Uma voz calma e tranquilizadora deve guiar os espectadores por essas etapas críticas, destacando o poder das ferramentas de criação de vídeo com IA para treinamentos técnicos detalhados.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo de 2 minutos projetado para gerentes de instalações precisa mostrar como eles podem personalizar o conteúdo de vídeo a partir de vídeos de segurança de elevadores existentes para se adequar a especificidades de diferentes edifícios. Esta produção deve aproveitar os extensos modelos e cenas do HeyGen para demonstrar modularidade e opções de personalização, enquanto uma narração profissional explica o processo claramente, garantindo adaptabilidade para diversas necessidades de propriedades.
Prompt de Exemplo 3
Para uma força de trabalho diversificada, desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos como um rápido lembrete sobre 'O que fazer em caso de mau funcionamento do elevador'. O estilo visual deve ser conciso e altamente impactante, empregando legendas para compreensão imediata e uma trilha sonora moderna e animada. Esta ferramenta essencial de Treinamento de Segurança no Trabalho pode utilizar as capacidades avançadas de tradução do HeyGen para alcançar um público mais amplo por meio de opções integradas de narração multilíngue.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Segurança em Elevadores

Transforme seu treinamento de segurança criando vídeos de segurança em elevadores impactantes e com IA de forma rápida e eficiente para aumentar o aprendizado e a retenção em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Cenário
Comece delineando seu script para o treinamento essencial de segurança em elevadores. Nossa plataforma intuitiva suporta texto para vídeo a partir de script, tornando simples a construção de vídeos envolventes baseados em cenários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade de avatares de IA para apresentar suas informações de segurança. Esses apresentadores digitais garantem uma entrega consistente e profissional.
3
Step 3
Personalize Seu Conteúdo de Vídeo
Personalize seus vídeos de segurança em elevadores com controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa para um visual e sensação coesos.
4
Step 4
Exporte para Treinamento
Finalize seu vídeo profissional de treinamento de segurança em elevadores e utilize redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas, garantindo o máximo alcance e impacto para sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Segurança

Transforme regulamentos e procedimentos complexos de segurança em elevadores em conteúdo de vídeo facilmente digerível e visualmente atraente para um aprendizado eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de segurança em elevadores com IA?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de criação de vídeo com IA para simplificar o processo. Você pode selecionar entre uma variedade de Avatares de IA e converter scripts de texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade, reduzindo significativamente o tempo de produção dos seus vídeos de segurança em elevadores.

Posso personalizar o conteúdo do vídeo para cenários específicos de treinamento de segurança em elevadores?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas robustas para personalizar o conteúdo do vídeo, permitindo que você crie vídeos envolventes baseados em cenários, adaptados às necessidades únicas de Treinamento de Segurança no Trabalho. Essa flexibilidade ajuda a aumentar o engajamento e garante que suas mensagens de segurança sejam altamente relevantes.

Quais recursos avançados de IA o HeyGen oferece para vídeos de treinamento de segurança em elevadores?

O HeyGen oferece narrações sofisticadas com IA e capacidades essenciais de tradução, tornando seus vídeos de treinamento de segurança em elevadores acessíveis a um público mais amplo. Essas ferramentas de criação de vídeo com IA melhoram o aprendizado e a retenção ao entregar mensagens claras e localizadas.

Com que rapidez posso criar vídeos profissionais de treinamento de segurança em elevadores com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos profissionais de treinamento de segurança em elevadores simplesmente inserindo seu script para gerar conteúdo de texto para vídeo. Utilizar modelos e cenas pré-construídos otimiza ainda mais seu fluxo de trabalho, ajudando você a economizar tempo sem comprometer a qualidade.

