Domine a Criação de Painéis Elétricos com Nossos Vídeos

Produza tutoriais claros de painéis elétricos a partir de seus roteiros com Texto-para-vídeo, simplificando cronogramas de painéis e criação de circuitos no Revit.

466/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 90 segundos focando em como personalizar e gerar efetivamente um modelo de "cronograma de painel" no Revit, direcionado a designers MEP intermediários que buscam otimizar sua documentação. O estilo visual deve apresentar demonstrações claras da interface do usuário com anotações animadas, acompanhadas por uma trilha sonora animada e informativa, garantindo total acessibilidade com o recurso integrado de legendas da HeyGen para alcance global.
Prompt de Exemplo 2
Crie um guia de solução de problemas de 2 minutos para mensagens de "erro" comuns encontradas ao tentar "criar circuitos" para vários "dispositivos" no Revit, especificamente voltado para engenheiros elétricos experientes que buscam soluções rápidas. O vídeo deve adotar um formato de problema-solução com cortes visuais dinâmicos e instruções nítidas na tela, usando os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos sobre as melhores práticas explicando como conectar corretamente cargas de "tomadas" em diferentes "espaços" em um projeto Revit, voltado para novos técnicos CAD/BIM. A apresentação visual deve ser altamente envolvente com destaques estratégicos e um tom de áudio amigável e conversacional, e o vídeo deve ser otimizado para várias plataformas aproveitando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos Instrucionais de Painéis Elétricos

Produza facilmente tutoriais em vídeo profissionais para criar painéis elétricos e gerenciar cronogramas de painéis usando os poderosos recursos AI da HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre os diversos Modelos e cenas da HeyGen para estruturar seu vídeo instrucional sobre tutoriais de design de painéis elétricos. Isso estabelece a base para um guia claro e envolvente.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Avatar
Insira seu roteiro detalhado para demonstrar como trabalhar com painéis elétricos. Em seguida, selecione entre vários avatares AI para apresentar seu conteúdo, dando vida às suas instruções.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Aumente a clareza utilizando a avançada geração de Narração da HeyGen para seu roteiro. Além disso, inclua detalhes do cronograma de painéis em seu vídeo, garantindo que todas as informações-chave sejam transmitidas de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo instrucional sobre como criar circuitos. Use as opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para produzir seu vídeo no formato desejado, pronto para distribuição ao seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápida e Eficientemente Vídeos Instrucionais Envolventes

.

Produza de forma eficiente clipes de vídeo atraentes e tutoriais curtos para instruções de painéis elétricos, economizando tempo e recursos significativos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen permite que os usuários criem vídeos de alta qualidade para várias aplicações de forma eficiente?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos por meio de seus avatares AI e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Os usuários podem rapidamente gerar conteúdo envolvente com narrações profissionais e controles de marca personalizáveis, tornando a criação de vídeos complexos acessível.

Quais opções de modelos estão disponíveis na HeyGen para diversos projetos de vídeo?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas pré-desenhados, permitindo que os usuários configurem rapidamente seus projetos de vídeo. Essas opções de modelos podem ser personalizadas com o logotipo e as cores da sua marca para garantir uma mensagem consistente em várias aplicações, semelhante a como um modelo de cronograma de painel fornece um ponto de partida estruturado para desenhos técnicos.

A HeyGen pode integrar vários elementos de mídia e proporções de aspecto para saídas de vídeo personalizadas em diferentes espaços?

Sim, a HeyGen suporta uma biblioteca de mídia robusta e conteúdo de estoque, permitindo que você incorpore diversos elementos em seus vídeos. Além disso, ela oferece opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para qualquer espaço digital ou dispositivo de visualização.

Quais medidas a HeyGen toma para ajudar os usuários a evitar erros comuns durante o processo de criação de vídeos?

A interface intuitiva da HeyGen e os recursos de pré-visualização em tempo real ajudam os usuários a identificar e corrigir possíveis problemas antes da exportação final. Sua abordagem estruturada para geração de vídeos, onde diferentes componentes são efetivamente conectados, minimiza a chance de discrepâncias no resultado, garantindo um produto final polido.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo