Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos demonstrando um novo fluxo de trabalho de software para membros da equipe existentes, projetado para criar vídeos de treinamento de eficiência. O estilo visual deve ser claro e passo a passo, talvez simulando uma captura de tela, com uma narração calma e instrutiva, complementada pelas legendas do HeyGen para acessibilidade e aprendizado reforçado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para treinadores corporativos, ilustrando como eles podem criar vídeos de treinamento para vários programas internos sem esforço. Empregue um estilo visual moderno com gráficos em movimento envolventes e uma voz confiante e especializada, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para iniciar a produção de vídeos de eLearning atraentes com esforço mínimo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo impactante de 50 segundos para profissionais de aprendizagem e desenvolvimento, explicando como converter um roteiro existente em um vídeo de treinamento eficaz rapidamente. A apresentação visual deve ser elegante e direta, focando na transformação de texto para vídeo com um tom de áudio neutro e profissional, destacando o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para criação de conteúdo simplificada.
Como Criar Vídeos de Treinamento de Eficiência

Otimize o aprendizado da sua equipe com vídeos profissionais impulsionados por IA. Transforme facilmente o conteúdo em materiais de treinamento impactantes em apenas quatro etapas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. O recurso **Texto para vídeo a partir de roteiro** do HeyGen transformará seu texto em diálogo falado, iniciando seus vídeos de treinamento de eficiência.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo de uma biblioteca diversificada de **avatares de IA** e personalizando sua aparência e voz para se adequar à sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes e Branding
Enriqueça seu vídeo com música de fundo e visuais relevantes. Aplique suas cores personalizadas e logotipo com **Controles de branding (logotipo, cores)** para garantir consistência e criar vídeos de treinamento envolventes que reflitam sua marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, use o recurso **Redimensionamento de proporção e exportações** para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que seus vídeos de treinamento eficazes estejam prontos para distribuição.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficaz?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de treinamento verdadeiramente envolventes transformando seu roteiro em conteúdo dinâmico usando avatares de IA realistas. Essa capacidade garante que o treinamento de seus funcionários seja não apenas eficaz, mas também cativante.

O que torna o HeyGen uma escolha eficiente para a produção de vídeos de conteúdo de treinamento?

O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos gerando vídeos de treinamento profissionais diretamente do seu texto, completos com geração de narração e modelos de vídeo personalizáveis. Essa abordagem permite a criação rápida de vídeos instrutivos e conteúdo de eLearning sem configurações tradicionais complexas.

Posso personalizar a identidade visual dos meus vídeos de treinamento corporativo usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de treinamento. Isso garante uma aparência consistente e profissional, seja para a integração de novos funcionários ou treinamento geral da equipe.

Como o HeyGen utiliza avatares de IA para simplificar a criação de vídeos de treinamento?

O HeyGen aproveita avatares de IA de ponta para transformar seu roteiro escrito em apresentações de vídeo realistas, eliminando a necessidade de atores ou filmagens elaboradas. Essa geração inovadora de vídeos por IA torna a criação de vídeos de treinamento de eficiência e outros conteúdos instrutivos simples e acessível.

