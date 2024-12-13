Sim, a HeyGen é altamente eficaz para simplificar tecnologia de drones complexa e conceitos como inspeções aéreas ou monitoramento de sites em tempo real. Com avatares de AI e texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode articular claramente processos intrincados, melhorando a compreensão e a proteção dos trabalhadores através de um treinamento abrangente. A plataforma também suporta a integração de mídia relevante para ilustrar esses tópicos avançados.