O HeyGen é projetado para funcionar perfeitamente, permitindo que você transforme dados de sistemas de monitoramento de motoristas existentes e vídeos brutos de câmeras de painel em vídeos de coaching estruturados e impulsionados por IA. Isso simplifica o processo de geração de análises de vídeo acionáveis para gestão de frotas abrangente e avaliação de riscos.