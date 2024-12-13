A HeyGen transforma roteiros em vídeos de segurança na doca profissionais usando tecnologia de texto-para-vídeo, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários. Essa eficiência permite que as organizações criem rapidamente vídeos de segurança na doca e implantem materiais de treinamento envolventes, ajudando a reduzir custos de treinamento e melhorar a segurança no local de trabalho.