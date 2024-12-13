Crie Vídeos de Programas de Diversidade que Inspiram Mudança
Desenvolva rapidamente treinamentos de diversidade impactantes para um ambiente de trabalho inclusivo usando os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens envolventes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 60 segundos para membros da equipe existentes abordando cenários comuns de preconceito inconsciente no local de trabalho. O estilo visual deve ser realista e baseado em cenários, empregando um tom de áudio levemente sério, mas empático, com narração clara e concisa. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para produzir o conteúdo de forma eficiente e inclua legendas para melhorar a acessibilidade para todos os espectadores.
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para gerentes e líderes de equipe, destacando como um programa robusto de treinamento em diversidade pode estimular uma abordagem criativa para a resolução de problemas. Empregue visuais energéticos com gráficos em movimento envolventes ilustrando colaboração e um fundo musical motivacional. Este vídeo pode utilizar efetivamente os diversos modelos e cenas da HeyGen para iniciar a criação e aumentar seu apelo visual através do suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Crie um vídeo conciso de 40 segundos para todos os funcionários reforçando os valores da empresa contra discriminação e comportamento de intimidação, destacando a importância do respeito mútuo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e limpo, entregue com um tom tranquilizador, mas firme, através da geração de narração autoritária. Garanta visualização ideal em várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento em Diversidade.
Aproveite a IA para produzir mais cursos de treinamento em diversidade e educar efetivamente uma força de trabalho global sobre inclusão.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Utilize a IA para criar vídeos de diversidade envolventes que melhoram significativamente a participação dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento em diversidade de forma eficiente?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento em diversidade envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Esta abordagem simplificada torna a produção de conteúdo impactante para seu programa de diversidade e inclusão muito mais rápida, apoiando um ambiente inclusivo.
Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de programas de diversidade?
Com a HeyGen, você pode personalizar totalmente seus vídeos de programas de diversidade aproveitando controles de marca, vários modelos e uma biblioteca de mídia de estoque abrangente. Isso garante que seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a mensagem e os objetivos de design instrucional da sua organização.
A HeyGen pode facilitar o treinamento em diversidade e inclusão no local de trabalho?
Absolutamente. A HeyGen fornece uma plataforma profissional para abordar tópicos cruciais como preconceito inconsciente, assédio sexual e discriminação em seus vídeos de treinamento no local de trabalho. Os avatares de IA personalizáveis e a geração de narração garantem uma entrega consistente e sensível para qualquer programa de treinamento em diversidade.
A HeyGen é um criador de vídeos de IA eficaz para treinamento corporativo?
A HeyGen é um criador de vídeos de IA extremamente eficaz, simplificando o processo de produção de vídeos de treinamento de alta qualidade. Sua interface intuitiva e capacidades de texto para vídeo a tornam ideal para criar conteúdo abrangente de diversidade e inclusão sem a necessidade de experiência extensa em produção de vídeo.