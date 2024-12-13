Crie Vídeos de Orientação sobre Diversidade com IA

Gere rapidamente vídeos de treinamento e integração sobre diversidade com avatares de IA, aprimorando a inclusão no local de trabalho e o treinamento de funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo DEI envolvente de 45 segundos direcionado a todos os funcionários e equipes de RH, projetado para promover uma compreensão mais profunda da diversidade e promover um ambiente de trabalho inclusivo. Aproveite os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para criar conteúdo impactante e educativo.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um clipe vibrante de 30 segundos destacando a riqueza da diversidade cultural dentro da sua organização para comunicação interna e divulgação externa. Este conteúdo de vídeo inclusivo, perfeito para um amplo público de funcionários e potenciais novos recrutas, pode ser aprimorado com visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque e tornado acessível globalmente via legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Como você pode comunicar efetivamente o valor da diversidade na tomada de decisões para gerentes de equipe e liderança em um formato conciso? Produza um vídeo de treinamento sobre diversidade dinâmico de 20 segundos usando os extensos modelos e cenas do HeyGen, garantindo que seja visualmente atraente e perfeitamente formatado para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Orientação sobre Diversidade

Capacite suas equipes de RH a construir um local de trabalho inclusivo com vídeos de integração e treinamento envolventes, impulsionados por IA, simplificando seus esforços para a diversidade cultural.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando um roteiro atraente para seus vídeos de treinamento sobre diversidade, garantindo que ele cubra os principais princípios DEI. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar facilmente seu conteúdo em visuais dinâmicos.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem e personalize a cena com um modelo de vídeo para criar conteúdo de vídeo envolvente e inclusivo que ressoe com seu público.
3
Step 3
Adicione Vozes e Legendas
Aprimore a acessibilidade e alcance um público global adicionando vozes multilíngues e legendas e legendas automáticas aos seus vídeos DEI, garantindo comunicação clara para todos.
4
Step 4
Personalize e Exporte Seu Vídeo
Aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles de branding, depois exporte seu vídeo final em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em plataformas, criando efetivamente vídeos de orientação sobre diversidade.

Produza Comunicação DEI Rápida

Crie rapidamente clipes de vídeo de IA curtos e envolventes para comunicação interna ou educação contínua sobre diversidade, garantindo atualizações consistentes e oportunas sobre inclusão no local de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos eficazes de treinamento sobre diversidade e inclusão?

O HeyGen capacita as equipes de RH a produzir vídeos DEI impactantes e conteúdo de vídeo inclusivo de forma eficiente. Utilize os avatares de IA do HeyGen e as vozes multilíngues para oferecer um treinamento de funcionários consistente e envolvente que promove a inclusão no local de trabalho e a diversidade cultural.

O que torna a plataforma de criação de vídeos de IA do HeyGen ideal para conteúdo inclusivo?

A plataforma do HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA e cenas personalizáveis, permitindo que você crie conteúdo de vídeo inclusivo personalizado e relacionável. Isso garante que sua mensagem ressoe autenticamente com um público amplo para vários vídeos de treinamento e integração de funcionários.

O HeyGen pode suportar vídeos de orientação sobre diversidade multilíngue e treinamento global?

Sim, o HeyGen permite a criação de vídeos de orientação sobre diversidade multilíngue por meio de suas avançadas vozes multilíngues e legendas automáticas. Isso garante que seu treinamento sobre diversidade cultural e conteúdo inclusivo sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento sobre diversidade de alta qualidade ao aproveitar a tecnologia de vídeo de IA, modelos de vídeo intuitivos e tecnologia avançada de texto para fala. Isso permite que você transforme rapidamente roteiros em visuais dinâmicos, aprimorando seus programas de treinamento de funcionários.

