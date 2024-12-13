Crie Vídeos de Orientação sobre Diversidade com IA
Gere rapidamente vídeos de treinamento e integração sobre diversidade com avatares de IA, aprimorando a inclusão no local de trabalho e o treinamento de funcionários.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo DEI envolvente de 45 segundos direcionado a todos os funcionários e equipes de RH, projetado para promover uma compreensão mais profunda da diversidade e promover um ambiente de trabalho inclusivo. Aproveite os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para criar conteúdo impactante e educativo.
Imagine um clipe vibrante de 30 segundos destacando a riqueza da diversidade cultural dentro da sua organização para comunicação interna e divulgação externa. Este conteúdo de vídeo inclusivo, perfeito para um amplo público de funcionários e potenciais novos recrutas, pode ser aprimorado com visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque e tornado acessível globalmente via legendas automáticas.
Como você pode comunicar efetivamente o valor da diversidade na tomada de decisões para gerentes de equipe e liderança em um formato conciso? Produza um vídeo de treinamento sobre diversidade dinâmico de 20 segundos usando os extensos modelos e cenas do HeyGen, garantindo que seja visualmente atraente e perfeitamente formatado para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Engajamento no Treinamento DEI.
Aproveite a IA para criar vídeos de orientação sobre diversidade dinâmicos e interativos, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento durante o treinamento.
Escale Programas de Diversidade Globais.
Desenvolva e distribua de forma eficiente uma gama mais ampla de conteúdo de vídeo inclusivo, permitindo que as equipes de RH alcancem uma força de trabalho global diversificada com mensagens DEI padronizadas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos eficazes de treinamento sobre diversidade e inclusão?
O HeyGen capacita as equipes de RH a produzir vídeos DEI impactantes e conteúdo de vídeo inclusivo de forma eficiente. Utilize os avatares de IA do HeyGen e as vozes multilíngues para oferecer um treinamento de funcionários consistente e envolvente que promove a inclusão no local de trabalho e a diversidade cultural.
O que torna a plataforma de criação de vídeos de IA do HeyGen ideal para conteúdo inclusivo?
A plataforma do HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA e cenas personalizáveis, permitindo que você crie conteúdo de vídeo inclusivo personalizado e relacionável. Isso garante que sua mensagem ressoe autenticamente com um público amplo para vários vídeos de treinamento e integração de funcionários.
O HeyGen pode suportar vídeos de orientação sobre diversidade multilíngue e treinamento global?
Sim, o HeyGen permite a criação de vídeos de orientação sobre diversidade multilíngue por meio de suas avançadas vozes multilíngues e legendas automáticas. Isso garante que seu treinamento sobre diversidade cultural e conteúdo inclusivo sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global.
Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes?
O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento sobre diversidade de alta qualidade ao aproveitar a tecnologia de vídeo de IA, modelos de vídeo intuitivos e tecnologia avançada de texto para fala. Isso permite que você transforme rapidamente roteiros em visuais dinâmicos, aprimorando seus programas de treinamento de funcionários.