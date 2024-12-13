Crie Vídeos de Treinamento para Distribuidores com Avatares de IA

Otimize seu processo de integração para distribuidores. Utilize avatares de IA para oferecer experiências de aprendizado em vídeo consistentes e cativantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "micro-learning video" impactante de 30 segundos direcionado a "distribuidores" experientes para atualizações rápidas sobre novos recursos de produtos. Utilize um estilo dinâmico e visualmente atraente, aprimorado por "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter rapidamente seu conteúdo, garantindo que todas as informações cruciais sejam transmitidas por meio de "Legendas automáticas" para um aprendizado acessível e em movimento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 60 segundos para "criar vídeos de treinamento" para "distribuidores" que dominam configurações complexas de produtos. Adote um estilo visual polido e explicativo, incorporando gráficos e tabelas relevantes retirados da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen, tudo construído sobre "Modelos e cenas" projetados com expertise para oferecer um "aprendizado baseado em vídeo" sofisticado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo de treinamento animado" de 50 segundos para transmitir atualizações essenciais de conformidade a todos os "distribuidores". Aproveite um estilo visual amigável e levemente animado usando "avatares de IA" do HeyGen para tornar tópicos áridos envolventes, garantindo visualização ideal em várias plataformas ao utilizar "Redimensionamento de proporção e exportações" para esta "Solução de Aprendizado com IA".
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento para Distribuidores

Produza rápida e facilmente vídeos de treinamento profissionais para seus distribuidores e parceiros de canal usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Escreva seu conteúdo ou cole um roteiro existente no HeyGen. Nossa IA utilizará as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para formar a base dos seus vídeos de treinamento para distribuidores.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA e combine-os com uma voz de IA para dar vida ao seu roteiro, garantindo uma apresentação consistente e envolvente para seus parceiros de canal.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e Branding
Incorpore visuais relevantes, cenas de fundo e use os controles de Branding do HeyGen (logotipo, cores) para aplicar o logotipo e as cores da sua marca para um visual profissional e coeso, ideal para treinamento de produtos.
4
Step 4
Exporte e Implante para Aprendizado
Gere seu conteúdo de aprendizado baseado em vídeo, utilizando redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Baixe facilmente e integre-o ao seu LMS ou compartilhe diretamente com os distribuidores.

Acelere a Produção de Vídeos de Treinamento

Produza rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para distribuidores?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento para distribuidores usando avatares de IA realistas e texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando seu conteúdo em vídeos de treinamento dinâmicos e animados sem produção complexa. Isso possibilita a rápida implantação de experiências de aprendizado de alta qualidade e impacto para seus parceiros de canal.

Quais recursos tornam o HeyGen um Gerador de Treinamento para Distribuidores eficaz?

O HeyGen funciona como um poderoso Gerador de Treinamento para Distribuidores ao fornecer Soluções de Aprendizado com IA, incluindo modelos personalizáveis, narração de IA e um gerador de legendas de IA. Esses recursos simplificam a produção de vídeos de treinamento profissionais, aprimorando o processo de integração para distribuidores globalmente.

O HeyGen pode personalizar o conteúdo de treinamento para parceiros de canal específicos?

Absolutamente, o HeyGen permite treinamentos de produtos personalizados e vídeos de micro-learning por meio de controles de marca extensivos, incluindo logotipos e cores personalizados. Isso garante que seu conteúdo de aprendizado em vídeo ressoe de forma única com cada um de seus parceiros de canal.

Como o HeyGen simplifica a produção de aprendizado baseado em vídeo para distribuidores?

O HeyGen simplifica a criação de aprendizado baseado em vídeo ao converter texto-para-vídeo a partir de roteiro com narração de IA e legendas automáticas, eliminando a necessidade de equipamentos caros ou atores. Isso permite que você desenvolva e implante rapidamente vídeos de treinamento abrangentes para seus distribuidores.

