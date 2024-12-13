Crie Vídeos de Alinhamento de Equipes Distribuídas com IA

Aumente o engajamento dos funcionários e forneça atualizações claras de equipes remotas usando vídeos personalizados gerados pelos avançados avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para departamentos de RH e gerentes de treinamento responsáveis pela integração de novos contratados em equipes distribuídas, melhorando o engajamento geral dos funcionários. Este vídeo deve adotar um tom amigável e informativo, apresentando diversos "avatares de IA" para apresentar o Conteúdo de Treinamento de maneira envolvente. O design visual deve ser brilhante e encorajador, complementado por uma narração clara e acolhedora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para qualquer membro de uma equipe distribuída que busque melhorar a comunicação assíncrona e promover uma melhor colaboração. Este vídeo personalizado deve ser visualmente energético e direto ao ponto, incluindo automaticamente "Legendas" para acessibilidade em diferentes ambientes. O áudio deve ser conciso e direto, garantindo que informações críticas sejam transmitidas de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um vídeo polido de 75 segundos para executivos e chefes de departamento, focando em alcançar um alinhamento de equipe de alto nível por meio de vídeos modernos "impulsionados por IA". O estilo visual e de áudio deve exalar profissionalismo e inovação, integrando visuais ricos da "Biblioteca de Mídia/suporte de estoque" para reforçar mensagens estratégicas chave. Este vídeo deve demonstrar o poder dos modelos de vídeo impulsionados por IA da HeyGen em transmitir informações complexas de forma eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Alinhamento de Equipes Distribuídas

Produza facilmente mensagens de vídeo envolventes e consistentes para manter sua equipe distribuída conectada e alinhada, promovendo uma melhor comunicação assíncrona.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo da coleção diversificada de modelos de vídeo impulsionados por IA da HeyGen, projetados para várias necessidades de comunicação. Cole seu roteiro no modelo selecionado.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem selecionando um avatar de IA da biblioteca da HeyGen. Combine-o com um ator de voz de IA expressivo para narrar seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Marca e Mídia
Garanta a consistência da marca aplicando a marca da sua equipe, incluindo logotipos e cores personalizadas, usando os controles de marca. Enriqueça seu vídeo com visuais de apoio da biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente para permitir uma comunicação assíncrona eficaz e manter sua equipe distribuída alinhada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhorar o Engajamento dos Funcionários

.

Fomente conexões mais fortes e aumente o moral em equipes distribuídas por meio de atualizações de vídeo personalizadas, anúncios e mensagens colaborativas envolventes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar equipes distribuídas a alcançar um melhor alinhamento?

A HeyGen permite que equipes distribuídas criem vídeos envolventes, impulsionados por IA, para um alinhamento de equipe perfeito. Utilize nossos modelos de vídeo impulsionados por IA para produzir rapidamente vídeos consistentes e personalizados para todas as suas necessidades de comunicação assíncrona.

Que tipos de comunicação em vídeo a HeyGen pode facilitar para colaboração remota?

A HeyGen facilita diversos tipos de comunicação em vídeo para equipes remotas, incluindo Atualizações de Equipe Remota, Inícios de Projeto e Conteúdo de Treinamento. Nossa plataforma suporta a criação de vídeos envolventes com Avatares de IA e Gerador de Legendas de IA, perfeitos para uma comunicação assíncrona eficaz.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos impulsionados por IA para comunicação interna?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos impulsionados por IA convertendo texto em vídeo usando Avatares de IA realistas e um Ator de Voz de IA. Nossa interface intuitiva e os modelos de vídeo impulsionados por IA da HeyGen capacitam qualquer pessoa a produzir vídeos profissionais e personalizados para uma melhor colaboração.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o engajamento dos funcionários com conteúdo de vídeo personalizado?

Absolutamente, a HeyGen ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários por meio de vídeos personalizados que ressoam com sua equipe. Crie vídeos envolventes usando nossa abrangente biblioteca de mídia e controles de marca para garantir que suas mensagens sejam impactantes e memoráveis.

