Crie Vídeos de Treinamento para Chamadas de Descoberta que Convertem

Domine suas chamadas de descoberta e feche mais negócios. Crie vídeos de treinamento de vendas envolventes usando avatares de IA para impressionar clientes e aumentar seu desempenho em vendas de tecnologia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore estratégias-chave em um vídeo de 45 segundos direcionado a profissionais de vendas experientes, destacando armadilhas comuns em uma chamada de descoberta e como evitá-las. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir precisão na transmissão dessas importantes dicas de vendas.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo de 60 segundos deve ser elaborado para equipes de vendas e gerentes de contas, detalhando as melhores práticas para descobrir as necessidades dos clientes durante uma reunião, visando ajudar a fechar mais negócios. Empregue um estilo visual instrucional moderno e limpo e áudio claro, aprimorando a acessibilidade com o recurso de Legendas da HeyGen para uma compreensão mais ampla.
Prompt de Exemplo 3
Este vídeo de 30 segundos tem como objetivo fornecer dicas rápidas de vendas de tecnologia para representantes de vendas de tecnologia, focando especificamente em melhorar suas chamadas de descoberta de vendas de tecnologia. Deve apresentar um estilo visual energético e conciso, orientado por especialistas, incorporando a geração de Narração da HeyGen para entregar conselhos impactantes de forma eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento para Chamadas de Descoberta

Produza rapidamente vídeos de treinamento impactantes para chamadas de descoberta, capacitando sua equipe de vendas com as melhores práticas e orientações claras usando IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando suas estratégias de chamadas de descoberta e melhores práticas em um roteiro detalhado. Utilize o recurso de texto-para-vídeo para converter seu texto em um vídeo dinâmico de forma contínua.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para entregar seu conteúdo de treinamento. Escolha uma persona que melhor represente sua marca e transmita efetivamente as principais percepções de chamadas de descoberta para sua equipe de vendas.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, gráficos e texto na tela para reforçar o aprendizado. Aplique seus controles de branding, incluindo logotipos e cores da marca, para garantir consistência e profissionalismo ao longo do treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, use o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação para gerá-lo no formato desejado. Compartilhe seus vídeos de treinamento para chamadas de descoberta refinados com sua equipe para elevar seu desempenho.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Profissionais de Vendas

Entregue conteúdo de vídeo inspirador e de alto impacto para aumentar a confiança e o desempenho em chamadas de descoberta de vendas.

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para chamadas de descoberta?

Sim, a HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento para chamadas de descoberta usando avatares de IA e geração de texto-para-vídeo. Você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico, garantindo que dicas de vendas consistentes e impactantes sejam entregues.

Como a HeyGen simplifica a produção de dicas de vendas e conteúdo de reuniões com clientes?

A HeyGen simplifica a produção de dicas de vendas e conteúdo de reuniões com clientes permitindo que você gere narrações, adicione legendas e utilize modelos personalizáveis. Isso significa que as equipes de vendas podem produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente para treinamento interno ou comunicação externa, preparando-os para qualquer reunião.

Quais recursos apoiam a ilustração de como iniciar uma chamada de descoberta com a HeyGen?

A HeyGen oferece recursos poderosos como avatares de IA e texto-para-vídeo que são perfeitos para demonstrar como iniciar uma chamada de descoberta de forma eficaz. Você pode roteirizar cenários ideais e ter um apresentador de IA narrando e atuando, tornando processos de vendas complexos fáceis de entender.

Quais capacidades na HeyGen otimizam vídeos para vendas gerais e negócios?

As capacidades da HeyGen, incluindo controles de branding, suporte a biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, otimizam o conteúdo de vídeo para diversas vendas gerais e negócios. Você pode manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de vendas e adaptá-los rapidamente para diferentes plataformas, impulsionando negócios mais bem-sucedidos.

