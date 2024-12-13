As capacidades da HeyGen, incluindo controles de branding, suporte a biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, otimizam o conteúdo de vídeo para diversas vendas gerais e negócios. Você pode manter a consistência da marca em todos os seus vídeos de vendas e adaptá-los rapidamente para diferentes plataformas, impulsionando negócios mais bem-sucedidos.