




Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para gerentes de vendas sobre como utilizar eficientemente os modelos de Desconto pré-aprovados para aplicação consistente em todas as transações, enfatizando a facilidade de configurar políticas reutilizáveis. A apresentação visual deve ser elegante e demonstrar os passos com texto na tela, apoiado por legendas precisas para acessibilidade e reforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo rápido de 30 segundos de lembrete direcionado a todos os funcionários que lidam com clientes, reforçando a importância crítica de aderir estritamente à política de descontos estabelecida. Este vídeo deve apresentar um estilo visual autoritário, mas acessível, utilizando uma geração de narração clara e impactante para transmitir mensagens chave de conformidade de forma eficaz e garantir que todos compreendam a política.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de atualização de 50 segundos para equipes de vendas existentes, detalhando ajustes recentes na política de descontos, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar cenários de aplicação no mundo real. O objetivo é criar um vídeo de treinamento informativo e visualmente rico que atualize rapidamente o pessoal sobre a aplicação correta.
Como Criar Vídeos de Treinamento sobre Política de Descontos

Desenvolva vídeos de treinamento envolventes e informativos para suas políticas de desconto de forma rápida e eficiente, garantindo comunicação clara em toda a sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo e Selecione um Avatar
Comece escrevendo o roteiro do seu vídeo de treinamento para delinear os detalhes da política de descontos. Em seguida, selecione entre a gama diversificada de "avatares de IA" da HeyGen para apresentar seu conteúdo, dando vida aos seus "vídeos de treinamento".
2
Step 2
Configure Cenas com Modelos
Enriqueça seu vídeo utilizando os abrangentes "modelos e cenas" da HeyGen para layouts consistentes. Adicione facilmente mídia e incorpore seus elementos de branding para garantir que seu conteúdo de "política de descontos" esteja alinhado com a identidade corporativa.
3
Step 3
Gere Narração e Adicione Legendas
Gere automaticamente uma narração com som natural a partir do seu roteiro usando a "geração de narração" da HeyGen. Para maior acessibilidade e clareza em relação à "política", inclua legendas para todo o texto falado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Uma vez satisfeito, use as opções de "redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para baixar seu "vídeo" finalizado no formato desejado. Agora você está pronto para compartilhar seu abrangente treinamento sobre política de descontos com sua equipe.

Crie rapidamente vídeos de treinamento eficazes sobre políticas

Produza rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e reutilizáveis sobre política de descontos, economizando tempo e recursos com a IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento sobre política de descontos envolventes?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de alta qualidade sobre política de descontos a partir de um simples roteiro. Aproveite a tecnologia de texto para vídeo e avatares de IA realistas para garantir que sua equipe compreenda todos os aspectos de sua nova política de descontos. Esta abordagem simplificada torna a criação de vídeos de treinamento eficiente e envolvente.

A HeyGen oferece modelos para desenvolver vídeos de política de descontos rapidamente?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos e cenas profissionais que são perfeitos para desenvolver vídeos consistentes sobre política de descontos. Esses modelos reutilizáveis permitem que você configure e implemente rapidamente novos conteúdos de treinamento enquanto mantém as diretrizes da marca.

Os avatares de IA da HeyGen podem melhorar a eficácia do meu treinamento sobre descontos?

Com certeza. A gama diversificada de avatares de IA da HeyGen pode melhorar significativamente seu treinamento sobre descontos, entregando informações de maneira clara e envolvente. Sua apresentação semelhante à humana ajuda a manter a atenção do espectador e a melhorar a retenção dos detalhes críticos da política.

Quais características tornam a HeyGen ideal para produzir conteúdo reutilizável sobre política de descontos?

A HeyGen é ideal para produzir conteúdo reutilizável sobre política de descontos através de seus poderosos controles de branding, modelos personalizados e atualizações de conteúdo fáceis. Você pode configurar e distribuir consistentemente vídeos de treinamento atualizados em toda a sua organização com esforço mínimo.

