Absolutamente. A HeyGen é projetada para criar vídeos de e-learning em grande volume e materiais de treinamento corporativo, permitindo que as organizações produzam e atualizem rapidamente uma infinidade de tutoriais em vídeo explicando seu plano de recuperação de desastres. Aproveite os avatares de IA para entregar mensagens consistentes em toda a sua força de trabalho, garantindo compreensão completa.