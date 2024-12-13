Crie Vídeos de Orientação para Espaço de Trabalho Digital Rapidamente
Produza rapidamente vídeos de integração envolventes usando avatares de IA para dar boas-vindas a novos funcionários e explicar procedimentos essenciais com narração multilíngue.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos de orientação de software que demonstre meticulosamente os procedimentos essenciais para navegar na nova ferramenta de gerenciamento de projetos da sua empresa. Direcionado tanto para funcionários existentes quanto para novos contratados, usando uma estética limpa e profissional com sobreposições de texto na tela e uma voz concisa e autoritária para explicar cada etapa. Aproveite os Templates e cenas da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e eficiente no seu vídeo de orientação de software.
Produza um vídeo introdutório de 75 segundos para criar vídeos de orientação de espaço de trabalho digital para usuários internacionais, garantindo acessibilidade e clareza em diferentes regiões. Este curta-metragem deve adotar um design visual moderno e limpo com animações sutis e apresentar uma narração calma e informativa. Utilizando o recurso de geração de narração da HeyGen, o conteúdo pode ser facilmente adaptado para narrações multilíngues, dando boas-vindas aos usuários em seu novo ambiente digital.
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para a integração de usuários que atue como uma introdução rápida a uma nova plataforma de serviços, especificamente para usuários externos. A abordagem visual deve ser vibrante e amigável, com transições dinâmicas e um tom de áudio energético e encorajador. Maximize a eficiência aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para construir rapidamente cenas cativantes que expliquem o básico da integração por vídeo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Envolvimento e a Retenção na Integração.
Aumente o envolvimento e a retenção de conhecimento dos novos funcionários usando vídeos impulsionados por IA, tornando os procedimentos essenciais e a cultura da empresa claros e memoráveis.
Escale a Orientação Digital Globalmente.
Produza e distribua facilmente vídeos de orientação consistentes e multilíngues para novos contratados em todas as localidades, garantindo compreensão universal do espaço de trabalho digital.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação para espaço de trabalho digital para novos funcionários?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de orientação para espaço de trabalho digital envolventes para novos funcionários, transformando texto em vídeo profissional. Nossa plataforma permite que você produza rapidamente conteúdo abrangente de integração de funcionários, tornando a integração por vídeo eficiente e impactante.
A HeyGen pode criar vídeos personalizados de orientação de software com avatares de IA?
Com certeza. A HeyGen permite que você gere vídeos dinâmicos de orientação de software usando uma ampla gama de Avatares de IA e Atores de Voz de IA. Você pode facilmente explicar procedimentos essenciais para o software da sua empresa, garantindo uma experiência envolvente e consistente para novos usuários.
Quais capacidades a HeyGen oferece para desenvolver vídeos introdutórios multilíngues?
A HeyGen oferece suporte robusto para narração multilíngue, permitindo que você produza vídeos introdutórios e conteúdo de integração de usuários para um público global. Isso garante que seus procedimentos essenciais sejam claramente comunicados em diferentes idiomas, aumentando a acessibilidade.
Como a HeyGen auxilia na consistência da marca em materiais de integração por vídeo?
A HeyGen garante a consistência da marca em seus materiais de integração por vídeo através de Templates de Vídeo personalizáveis e controles de branding. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua empresa de forma harmoniosa em clipes de vídeo separados, reforçando a identidade da sua marca ao longo do processo de orientação.