Crie Vídeos de Orientação para Espaço de Trabalho Digital Rapidamente

Produza rapidamente vídeos de integração envolventes usando avatares de IA para dar boas-vindas a novos funcionários e explicar procedimentos essenciais com narração multilíngue.

493/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos de orientação de software que demonstre meticulosamente os procedimentos essenciais para navegar na nova ferramenta de gerenciamento de projetos da sua empresa. Direcionado tanto para funcionários existentes quanto para novos contratados, usando uma estética limpa e profissional com sobreposições de texto na tela e uma voz concisa e autoritária para explicar cada etapa. Aproveite os Templates e cenas da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e eficiente no seu vídeo de orientação de software.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo introdutório de 75 segundos para criar vídeos de orientação de espaço de trabalho digital para usuários internacionais, garantindo acessibilidade e clareza em diferentes regiões. Este curta-metragem deve adotar um design visual moderno e limpo com animações sutis e apresentar uma narração calma e informativa. Utilizando o recurso de geração de narração da HeyGen, o conteúdo pode ser facilmente adaptado para narrações multilíngues, dando boas-vindas aos usuários em seu novo ambiente digital.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos para a integração de usuários que atue como uma introdução rápida a uma nova plataforma de serviços, especificamente para usuários externos. A abordagem visual deve ser vibrante e amigável, com transições dinâmicas e um tom de áudio energético e encorajador. Maximize a eficiência aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para construir rapidamente cenas cativantes que expliquem o básico da integração por vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Orientação para Espaço de Trabalho Digital

Produza facilmente vídeos de orientação profissionais e envolventes para novos funcionários e integração de software, garantindo uma experiência consistente e econômica.

1
Step 1
Selecione um Template ou Comece do Zero
Inicie seu vídeo de orientação escolhendo entre uma variedade de Templates de Vídeo prontos ou insira seu roteiro diretamente para aproveitar nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para um início rápido na integração de funcionários.
2
Step 2
Escolha Seus Avatares e Voz de IA
Dê vida à sua mensagem selecionando diversos Avatares de IA e personalizando sua aparência. Aumente a clareza e o envolvimento usando um Ator de Voz de IA para uma narração com som natural em seu vídeo de orientação de software.
3
Step 3
Adicione Conteúdo e Branding Específicos da Empresa
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de Branding para manter a consistência. Incorpore mídia relevante da sua biblioteca ou suporte de estoque e use Legendas/legendas para destacar procedimentos essenciais e informações chave para novos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Orientação
Finalize seu vídeo usando redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas. Este processo simplificado torna a criação de vídeos de orientação para espaço de trabalho digital uma solução de produção de vídeo econômica para uma integração de usuários sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Introdução Envolventes

.

Dê boas-vindas aos novos contratados de forma eficaz com vídeos de introdução inspiradores que apresentam claramente a visão da empresa e os aspectos chave do ambiente de espaço de trabalho digital.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação para espaço de trabalho digital para novos funcionários?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de orientação para espaço de trabalho digital envolventes para novos funcionários, transformando texto em vídeo profissional. Nossa plataforma permite que você produza rapidamente conteúdo abrangente de integração de funcionários, tornando a integração por vídeo eficiente e impactante.

A HeyGen pode criar vídeos personalizados de orientação de software com avatares de IA?

Com certeza. A HeyGen permite que você gere vídeos dinâmicos de orientação de software usando uma ampla gama de Avatares de IA e Atores de Voz de IA. Você pode facilmente explicar procedimentos essenciais para o software da sua empresa, garantindo uma experiência envolvente e consistente para novos usuários.

Quais capacidades a HeyGen oferece para desenvolver vídeos introdutórios multilíngues?

A HeyGen oferece suporte robusto para narração multilíngue, permitindo que você produza vídeos introdutórios e conteúdo de integração de usuários para um público global. Isso garante que seus procedimentos essenciais sejam claramente comunicados em diferentes idiomas, aumentando a acessibilidade.

Como a HeyGen auxilia na consistência da marca em materiais de integração por vídeo?

A HeyGen garante a consistência da marca em seus materiais de integração por vídeo através de Templates de Vídeo personalizáveis e controles de branding. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua empresa de forma harmoniosa em clipes de vídeo separados, reforçando a identidade da sua marca ao longo do processo de orientação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo