Crie Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Digital Instantaneamente
Otimize a integração e o treinamento com cenas dinâmicas e personalizáveis para experiências de aprendizado impactantes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a líderes de vendas, demonstrando como criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital com visuais dinâmicos, concisos e instrutivos e uma trilha sonora animada. Aproveite a geração avançada de narração da HeyGen para fornecer orientações precisas passo a passo.
Produza um vídeo de treinamento de 30 segundos para funcionários em geral de diversos departamentos, explicando vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel em um estilo moderno, amigável e envolvente, completo com gráficos vibrantes. Capacite um porta-voz de IA para entregar o roteiro de forma fluida usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, aprimorando a experiência geral de aprendizado.
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para novos funcionários em várias funções, oferecendo vídeos de treinamento de IA essenciais com um estilo informativo, mas visualmente atraente, e uma voz de IA calma e orientadora. Garanta total acessibilidade incorporando texto de apoio na tela e legendas automáticas geradas pela HeyGen, complementando visuais envolventes retirados da biblioteca de mídia.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Expanda o Alcance do Treinamento de Fluxo de Trabalho Digital.
Produza cursos abrangentes de fluxo de trabalho digital de forma eficiente para educar mais funcionários globalmente.
Aprimore o Engajamento no Treinamento.
Melhore a participação dos alunos e a retenção de conhecimento no treinamento de fluxo de trabalho digital usando vídeo com tecnologia de IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital?
A HeyGen capacita os usuários a criar facilmente vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital usando avatares de IA e narrações realistas de IA. Isso ajuda significativamente a otimizar a integração, fornecendo orientações claras e passo a passo por meio de visuais envolventes para qualquer processo.
A HeyGen oferece modelos para vídeos de fluxo de trabalho digital com IA?
Sim, a HeyGen fornece cenas e modelos personalizáveis especificamente projetados para vídeos de fluxo de trabalho digital com IA. Esses recursos permitem que os usuários produzam rapidamente visuais e conteúdos envolventes para ilustrar processos complexos de forma eficaz.
Como as equipes de RH e líderes de vendas se beneficiam da HeyGen para treinamento?
As equipes de RH e líderes de vendas aproveitam a HeyGen para produzir vídeos de treinamento de IA envolventes, aprimorando a experiência geral de aprendizado. Usando porta-vozes de IA, eles podem entregar conteúdo consistente e de alta qualidade de forma eficiente para suas respectivas equipes e iniciativas.
Posso criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel rapidamente com a HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen torna eficiente a geração de vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel profissionais a partir de um simples roteiro usando suas capacidades de texto para vídeo. Com avatares de IA e legendas automáticas, seu conteúdo está pronto para implantação rápida, economizando tempo e recursos.