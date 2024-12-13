Crie Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Digital Instantaneamente

Otimize a integração e o treinamento com cenas dinâmicas e personalizáveis para experiências de aprendizado impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a líderes de vendas, demonstrando como criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital com visuais dinâmicos, concisos e instrutivos e uma trilha sonora animada. Aproveite a geração avançada de narração da HeyGen para fornecer orientações precisas passo a passo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 30 segundos para funcionários em geral de diversos departamentos, explicando vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel em um estilo moderno, amigável e envolvente, completo com gráficos vibrantes. Capacite um porta-voz de IA para entregar o roteiro de forma fluida usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, aprimorando a experiência geral de aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para novos funcionários em várias funções, oferecendo vídeos de treinamento de IA essenciais com um estilo informativo, mas visualmente atraente, e uma voz de IA calma e orientadora. Garanta total acessibilidade incorporando texto de apoio na tela e legendas automáticas geradas pela HeyGen, complementando visuais envolventes retirados da biblioteca de mídia.
Como Criar Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Digital

Otimize a integração e melhore as experiências de aprendizado para equipes de RH e líderes de vendas gerando rapidamente vídeos de treinamento de IA envolventes para qualquer fluxo de trabalho digital.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce as orientações passo a passo do seu fluxo de trabalho digital. Em seguida, use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar seu roteiro em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Escolha Visuais Envolventes e Avatares de IA
Selecione entre cenas personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia. Incorpore avatares de IA profissionais para guiar os espectadores por cada processo, garantindo que seu treinamento apresente visuais envolventes.
3
Step 3
Adicione Narrações e Melhore a Acessibilidade
Gere narrações profissionais de IA a partir do seu roteiro usando o recurso de geração de narração da HeyGen. Melhore a clareza e torne seus vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel mais acessíveis, incluindo também legendas automáticas.
4
Step 4
Aplique a Identidade Visual e Exporte Seu Vídeo
Integre os controles de identidade visual da sua empresa para manter a consistência. Finalmente, exporte seus vídeos de fluxo de trabalho digital com IA em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma.

Esclareça Fluxos de Trabalho Complexos

Desmembre fluxos de trabalho digitais complexos em vídeos fáceis de entender, melhorando os resultados de aprendizado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital?

A HeyGen capacita os usuários a criar facilmente vídeos de treinamento de fluxo de trabalho digital usando avatares de IA e narrações realistas de IA. Isso ajuda significativamente a otimizar a integração, fornecendo orientações claras e passo a passo por meio de visuais envolventes para qualquer processo.

A HeyGen oferece modelos para vídeos de fluxo de trabalho digital com IA?

Sim, a HeyGen fornece cenas e modelos personalizáveis especificamente projetados para vídeos de fluxo de trabalho digital com IA. Esses recursos permitem que os usuários produzam rapidamente visuais e conteúdos envolventes para ilustrar processos complexos de forma eficaz.

Como as equipes de RH e líderes de vendas se beneficiam da HeyGen para treinamento?

As equipes de RH e líderes de vendas aproveitam a HeyGen para produzir vídeos de treinamento de IA envolventes, aprimorando a experiência geral de aprendizado. Usando porta-vozes de IA, eles podem entregar conteúdo consistente e de alta qualidade de forma eficiente para suas respectivas equipes e iniciativas.

Posso criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel rapidamente com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen torna eficiente a geração de vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel profissionais a partir de um simples roteiro usando suas capacidades de texto para vídeo. Com avatares de IA e legendas automáticas, seu conteúdo está pronto para implantação rápida, economizando tempo e recursos.

