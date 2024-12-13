Como Criar Vídeos de Registro Digital com Facilidade

Simplifique seu programa de treinamento criando vídeos instrutivos profissionais rapidamente com o recurso eficiente de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

451/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos explicando uma atualização recente no sistema de registro digital da nossa empresa para todos os funcionários existentes. Este vídeo deve empregar um estilo visual moderno e nítido, destacando as principais mudanças com sobreposições de texto dinâmicas e vídeos de captura de tela precisos. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir que todas as instruções complexas sejam claramente articuladas, e inclua legendas para acessibilidade, melhorando a compreensão desses vídeos de treinamento vitais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos sobre as melhores práticas e conformidade de registro digital para todos os funcionários departamentais. A apresentação visual deve ser profissional e orientada por infográficos, usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes que reforcem os conceitos-chave. Um tom de áudio sério, mas informativo, deve transmitir a importância desses protocolos, comunicando efetivamente o estilo visual e de áudio para um público amplo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para clientes ou parceiros externos, mostrando nossos processos seguros de gerenciamento de registros digitais. Este vídeo requer um estilo visual confiável e polido, potencialmente apresentando um avatar AI profissional do HeyGen para construir credibilidade. A narração tranquilizadora, facilmente produzida com a geração de voz do HeyGen, visa aumentar a satisfação do cliente ao ilustrar nosso compromisso com vídeos robustos de registro digital.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Registro Digital

Produza facilmente vídeos instrucionais claros e profissionais para registro digital, melhorando a eficiência do treinamento e a retenção de informações.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece delineando seu processo de registro. Use nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro" para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo a partir de suas instruções escritas, ou carregue gravações de tela existentes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Voz
Melhore a clareza escolhendo entre uma variedade de "avatares AI" para apresentar suas informações, ou carregue sua própria narração. Visuais e áudio melhoram significativamente a compreensão.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Garanta a consistência da marca utilizando "Controles de branding (logo, cores)". Adicione logotipos e cores da empresa, e inclua legendas para tornar seus vídeos de registro digital acessíveis e polidos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez concluído, utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para obter seu vídeo de registro digital de alta qualidade. Distribua seus vídeos de treinamento em várias plataformas para informar e educar sua equipe de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções Complexas

.

Transforme processos complexos de registro digital em vídeos instrucionais claros e digeríveis para melhorar a compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen revoluciona a produção de vídeos ao permitir que você crie vídeos de treinamento profissionais sem esforço. Utilize avatares AI e transforme texto em vídeo a partir de um roteiro para gerar vídeos de alta qualidade e envolventes para seu programa de treinamento sem edição complexa.

Quais recursos o HeyGen oferece para produzir vídeos instrucionais ou tutoriais?

O HeyGen fornece ferramentas abrangentes para criar vídeos instrucionais claros e vídeos explicativos. Combine sua gravação de tela com nossas poderosas capacidades de texto-para-vídeo e geração de narração profissional para entregar vídeos de treinamento eficazes, completos com legendas para máxima compreensão.

Como o HeyGen pode apoiar nossas necessidades de vídeos de registro digital e integração de funcionários?

O HeyGen é uma solução ideal para criar vídeos de registro digital e conteúdo de integração de funcionários simplificado. Com modelos personalizáveis e controles de marca, você pode rapidamente produzir e compartilhar vídeos consistentes e profissionais adaptados às necessidades da sua organização.

Quais vantagens o HeyGen oferece para criar vídeos envolventes rapidamente?

O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos envolventes com visuais e áudio profissionais, aproveitando avatares AI e capacidades de texto-para-vídeo. Isso reduz significativamente a necessidade de edição de vídeo complexa, tornando a produção de vídeos acessível e eficiente para todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo