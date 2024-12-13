Crie Vídeos de Licenciamento de Conteúdo Digital Rápido

Desbloqueie novas receitas para seus ativos digitais através do licenciamento de vídeo, criando visuais poderosos com o texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, produza um vídeo profissional de 60 segundos com um estilo visual limpo, semelhante a infográficos, demonstrando como aproveitar o licenciamento de vídeo para uso comercial, distribuindo conteúdo de vídeo amplamente e legalmente. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios e melhores práticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 30 segundos direcionado a equipes jurídicas, gerentes de conteúdo e estrategistas de marca, enfatizando a importância crítica dos direitos e autorizações para todos os ativos digitais. O estilo visual autoritário, combinado com destaques de texto na tela, deve ser facilmente gerado a partir de um roteiro usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Empresas de produção e agências de mídia podem criar um vídeo moderno e eficiente de 50 segundos, mostrando como a geração de vídeo por IA pode simplificar o processo de gerenciamento de licenças de forma eficaz. Empregue os modelos e cenas da HeyGen para representar visualmente fluxos de trabalho simplificados e destacar os benefícios das soluções modernas de licenciamento.
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Licenciamento de Conteúdo Digital

Aprenda a produzir de forma eficiente conteúdo de vídeo licenciado de alta qualidade usando IA, pronto para distribuição e uso comercial.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro para Geração de Vídeo por IA
Comece escrevendo um roteiro claro e envolvente. Nossa plataforma transforma seu texto em vídeo a partir do roteiro, estabelecendo a base para seu ativo de vídeo licenciado.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça seus ativos digitais escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Combine-os com seus visuais preferidos para criar conteúdo de vídeo único e comercializável.
3
Step 3
Adicione Narração e Refine o Conteúdo
Utilize nosso recurso de geração de narração para narrar seu vídeo, garantindo áudio profissional. Aperfeiçoe seu conteúdo para atender aos padrões comerciais para marketing de conteúdo em vídeo eficaz.
4
Step 4
Exporte para Uso Comercial e Licenciamento
Prepare seu vídeo para distribuição usando nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações. Isso garante que seu produto final esteja otimizado para várias plataformas e pronto para licenciamento de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Depoimentos de Clientes Licenciáveis

Crie histórias de sucesso de clientes envolventes como vídeos de IA, adequados para ampla distribuição e licenciamento em canais de marketing.

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de licenciamento de conteúdo digital?

Sim, a HeyGen utiliza geração de vídeo avançada por IA para capacitar os usuários a criar vídeos de licenciamento de conteúdo digital de forma eficiente. Esses vídeos impulsionados por IA são adequados para vários casos de uso comercial, otimizando seu fluxo de trabalho de produção.

Como a HeyGen apoia o licenciamento de vídeo e a gestão de ativos?

A HeyGen oferece recursos robustos como uma biblioteca de mídia abrangente e controles de marca, capacitando os criadores a manter o controle criativo sobre seus ativos digitais. Isso garante uma integração perfeita em suas estratégias de licenciamento de vídeo para distribuição.

Posso gerar vários tipos de vídeos para distribuição e redes sociais com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen fornece modelos de vídeo versáteis e avatares de IA, permitindo que você gere uma ampla gama de conteúdos de vídeo, incluindo estilos adequados para vídeos UGC. Isso facilita a distribuição fácil em plataformas como redes sociais.

A HeyGen ajuda a garantir os direitos e autorizações adequados para marketing de conteúdo em vídeo?

A HeyGen oferece ferramentas poderosas de IA para marketing de conteúdo em vídeo, capacitando você a gerar vídeos profissionais. Enquanto a HeyGen facilita a criação, os usuários são responsáveis por gerenciar licenças e garantir todos os direitos e autorizações necessários para seu conteúdo de vídeo distribuído.

