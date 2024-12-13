criar vídeos de cidadania digital para estudantes

Capacite educadores a criar aulas de vídeo envolventes sobre cidadania digital com avatares de IA.

426/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de serviço público impactante de 60 segundos direcionado a estudantes do ensino médio e educadores, projetado para "aumentar a conscientização" sobre o "Cyberbullying" e seu impacto. O vídeo deve adotar uma abordagem visual sensível, mas realista, usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transmitir mensagens poderosas e incluir legendas para acessibilidade, garantindo um tom claro e empático.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 30 segundos para o público em geral, desmistificando o conceito de "Inteligência Artificial" dentro do contexto mais amplo de "cidadania digital". A estética visual deve ser elegante e orientada por infográficos, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para apresentar informações complexas de forma concisa, acompanhadas por uma narração autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial prático de 50 segundos especificamente para "educadores", demonstrando como criar efetivamente "Aulas de Vídeo sobre Cidadania Digital" para seu currículo. O estilo visual deve ser profissional e instrucional, incorporando gravações de tela e imagens de estoque educacionais da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, com um roteiro preciso entregue via Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como criar vídeos de cidadania digital

Capacite estudantes e educadores com aulas de vídeo animadas e envolventes sobre tópicos vitais de cidadania digital, promovendo um ambiente online mais seguro.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva sua narrativa para tópicos importantes de cidadania digital, delineando mensagens-chave e objetivos de aprendizagem. O HeyGen ajuda a converter seu roteiro em um vídeo dinâmico usando sua capacidade de texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione um avatar de IA e personalize cenas para dar vida aos seus vídeos animados de cidadania digital. Escolha entre diversos avatares de IA para apresentar sua aula com clareza.
3
Step 3
Adicione Voz e Acabamento
Aprimore seu vídeo com áudio envolvente usando a geração de narração do HeyGen. Garanta que sua mensagem seja transmitida claramente com um toque profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua aula multimídia e exporte-a em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Isso garante que seu conteúdo envolvente alcance um público amplo para aumentar a conscientização de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualizar Conceitos de Cidadania Digital

.

Use a narrativa de vídeo impulsionada por IA para ilustrar efetivamente conceitos complexos de cidadania digital como cyberbullying e pegadas digitais para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar educadores a criar vídeos de cidadania digital envolventes?

O HeyGen permite que educadores criem rapidamente Aulas de Vídeo de Cidadania Digital de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso facilita a conscientização sobre tópicos críticos como segurança online e Cyberbullying para os estudantes.

Quais ferramentas de animação o HeyGen oferece para vídeos animados de cidadania digital?

O HeyGen fornece ferramentas de animação avançadas, incluindo avatares de IA realistas e modelos personalizáveis, para produzir vídeos animados de cidadania digital atraentes. Você também pode integrar geração de narração e elementos multimídia para aprimorar seu currículo.

O HeyGen pode ser usado para diversos tópicos de Aulas de Vídeo de Cidadania Digital?

Absolutamente, o HeyGen é versátil para criar Aulas de Vídeo de Cidadania Digital cobrindo uma ampla gama de tópicos como Cyberbullying, Pegada Digital e o impacto da Inteligência Artificial. Educadores podem facilmente desenvolver planos de aula abrangentes para os estudantes.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para integrar seu logotipo e cores, garantindo que seus vídeos de cidadania digital estejam alinhados com a identidade da sua escola. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e exportar em vários formatos de proporção para visualização ideal.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo