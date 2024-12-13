Crie Vídeos de Adoção Digital Instantaneamente

Acelere a adoção de funcionários e simplifique o treinamento com vídeos animados personalizados, gerados sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de 45 segundos explicando um recurso comum de software, especificamente voltado para reduzir consultas de suporte ao cliente para equipes de produto. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e informativo com instruções passo a passo. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma narração precisa e clara para um resultado polido.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um curta animado de 30 segundos para novos contratados, focando em processos de integração eficazes. Esta peça deve utilizar narrativa visual para criar uma experiência acolhedora e dinâmica para os profissionais de RH compartilharem. Aproveite o recurso de Geração de Narração do HeyGen para adicionar uma trilha de áudio calorosa e encorajadora que complemente os gráficos na tela.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo detalhado de 90 segundos e um passo a passo ilustrando os benefícios de uma nova atualização de software para impulsionar a adoção do produto entre usuários existentes e potenciais clientes. Criado para equipes de vendas, o vídeo deve manter um estilo visual elegante, informativo e persuasivo. Construa facilmente esta demonstração abrangente usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para destacar os principais recursos de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Adoção Digital

Produza rapidamente vídeos animados de demonstração profissional e envolventes que impulsionam a adoção digital e melhoram a integração do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo um roteiro claro e conciso para seu vídeo de adoção digital. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Selecione entre uma ampla gama de avatares de AI para servir como seu apresentador na tela, tornando seus vídeos instrutivos mais relacionáveis e profissionais para seu público.
3
Step 3
Adicione Marca e Legendas
Personalize seu vídeo de adoção digital incorporando os controles de Marca da sua empresa, como logotipos e cores da marca, e adicione legendas essenciais para clareza e acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de adoção digital polido usando redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que esteja perfeitamente formatado e pronto para distribuição em suas plataformas para aumentar a compreensão e adoção do usuário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos Digitais Complexos

.

Descomplique funcionalidades e fluxos de trabalho de software intrincados em vídeos de demonstração animados fáceis de entender, simplificando a integração e o treinamento do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de adoção digital envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de adoção digital envolventes transformando texto em conteúdo atraente com Avatares de AI e cenas dinâmicas. Esta plataforma de AI generativa torna simples a produção de vídeos animados de demonstração que melhoram a adoção do usuário em várias plataformas, aumentando a adoção geral de funcionários e produtos.

Qual é o papel dos Avatares de AI em melhorar a adoção e o treinamento de funcionários?

O HeyGen utiliza Avatares de AI realistas para personalizar e aprimorar materiais de adoção e treinamento de funcionários. Esses personagens movidos por AI fornecem instruções consistentes e claras, tornando tópicos complexos, como novas implementações de software, mais acessíveis e envolventes para suas equipes remotas e processos de integração.

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de demonstração e instrução de alta qualidade?

O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de demonstração e instrução de alta qualidade por meio de suas capacidades intuitivas de texto-para-vídeo e extensa biblioteca de modelos. Ao aproveitar a AI generativa, você pode criar rapidamente tutoriais animados e animações instrutivas, economizando tempo e recursos valiosos enquanto amplia as operações de suporte e cria ativos de narrativa visual.

O HeyGen pode ser usado para criar recursos de autoatendimento e conteúdo de suporte ao cliente?

Sim, o HeyGen é uma solução ideal para desenvolver recursos abrangentes de autoatendimento e conteúdo de suporte ao cliente. Você pode facilmente criar vídeos de treinamento de AI e ativos de narrativa visual, como explicadores animados e tutoriais, para guiar os usuários e diminuir os tickets de suporte de forma eficiente, melhorando a experiência geral do cliente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo