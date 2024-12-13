Crie Vídeos de Adoção Digital Instantaneamente
Acelere a adoção de funcionários e simplifique o treinamento com vídeos animados personalizados, gerados sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo animado de 45 segundos explicando um recurso comum de software, especificamente voltado para reduzir consultas de suporte ao cliente para equipes de produto. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e informativo com instruções passo a passo. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma narração precisa e clara para um resultado polido.
Desenhe um curta animado de 30 segundos para novos contratados, focando em processos de integração eficazes. Esta peça deve utilizar narrativa visual para criar uma experiência acolhedora e dinâmica para os profissionais de RH compartilharem. Aproveite o recurso de Geração de Narração do HeyGen para adicionar uma trilha de áudio calorosa e encorajadora que complemente os gráficos na tela.
Produza um vídeo detalhado de 90 segundos e um passo a passo ilustrando os benefícios de uma nova atualização de software para impulsionar a adoção do produto entre usuários existentes e potenciais clientes. Criado para equipes de vendas, o vídeo deve manter um estilo visual elegante, informativo e persuasivo. Construa facilmente esta demonstração abrangente usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para destacar os principais recursos de forma eficaz.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento de Adoção Digital.
Aumente o engajamento e a retenção do usuário para novos softwares e sistemas por meio de vídeos de treinamento movidos por AI, impulsionando uma adoção de funcionários mais rápida.
Acelere a Produção de Conteúdo para Adoção.
Gere rapidamente cursos abrangentes de adoção digital, guias interativos e vídeos instrutivos, alcançando efetivamente uma base de usuários mais ampla.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de adoção digital envolventes?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de adoção digital envolventes transformando texto em conteúdo atraente com Avatares de AI e cenas dinâmicas. Esta plataforma de AI generativa torna simples a produção de vídeos animados de demonstração que melhoram a adoção do usuário em várias plataformas, aumentando a adoção geral de funcionários e produtos.
Qual é o papel dos Avatares de AI em melhorar a adoção e o treinamento de funcionários?
O HeyGen utiliza Avatares de AI realistas para personalizar e aprimorar materiais de adoção e treinamento de funcionários. Esses personagens movidos por AI fornecem instruções consistentes e claras, tornando tópicos complexos, como novas implementações de software, mais acessíveis e envolventes para suas equipes remotas e processos de integração.
Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de demonstração e instrução de alta qualidade?
O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de demonstração e instrução de alta qualidade por meio de suas capacidades intuitivas de texto-para-vídeo e extensa biblioteca de modelos. Ao aproveitar a AI generativa, você pode criar rapidamente tutoriais animados e animações instrutivas, economizando tempo e recursos valiosos enquanto amplia as operações de suporte e cria ativos de narrativa visual.
O HeyGen pode ser usado para criar recursos de autoatendimento e conteúdo de suporte ao cliente?
Sim, o HeyGen é uma solução ideal para desenvolver recursos abrangentes de autoatendimento e conteúdo de suporte ao cliente. Você pode facilmente criar vídeos de treinamento de AI e ativos de narrativa visual, como explicadores animados e tutoriais, para guiar os usuários e diminuir os tickets de suporte de forma eficiente, melhorando a experiência geral do cliente.