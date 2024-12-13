Sim, o HeyGen é uma solução ideal para desenvolver recursos abrangentes de autoatendimento e conteúdo de suporte ao cliente. Você pode facilmente criar vídeos de treinamento de AI e ativos de narrativa visual, como explicadores animados e tutoriais, para guiar os usuários e diminuir os tickets de suporte de forma eficiente, melhorando a experiência geral do cliente.