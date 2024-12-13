A HeyGen aumenta significativamente a eficiência na criação de conteúdo de vídeo seguro para DevOps ao permitir a produção de texto para vídeo com avatares de IA realistas. Utilize modelos de vídeo pré-construídos e controles de marca para produzir rapidamente módulos de treinamento de alta qualidade e consistentes, cobrindo práticas de segurança essenciais em todo o seu pipeline DevOps, agilizando seu fluxo de trabalho de criação de vídeos.