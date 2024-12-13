Sim, a HeyGen está bem equipada para Localização de Vídeos, crucial para o onboarding de desenvolvedores remotos em equipes diversas. Com geração robusta de narração e legendas automáticas, você pode facilmente adaptar seus vídeos de onboarding para vários idiomas, garantindo que todos os membros da equipe recebam conteúdo de onboarding claro e acessível.