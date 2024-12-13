Crie Vídeos Instrutivos de Design Thinking

Transforme conceitos complexos de design thinking em cursos de treinamento envolventes para estudantes e professores usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo curto e impactante de 60 segundos direcionado a profissionais de UX, demonstrando técnicas eficazes de ideação no pensamento de resolução de problemas. A estética deve ser moderna e limpa, com texto nítido na tela e uma narração profissional e informativa. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer um guia claro e autoritário sobre como fomentar soluções inovadoras dentro das equipes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo inspirador de 30 segundos voltado para professores que desejam implementar uma abordagem mais centrada no ser humano em seu currículo. O estilo visual deve ser acolhedor e ilustrativo, com uma trilha sonora de fundo calma e convidativa. Garanta que todos os pontos-chave sejam reforçados com legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e a retenção para os educadores.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 50 segundos destacando o curso de treinamento 'Design Thinking na Prática' para um público geral interessado em aplicação prática. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e de mídia mista, misturando filmagens de alta qualidade com gráficos impactantes, acompanhado por uma narrativa entusiástica. Melhore a narrativa incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen para ilustrar cenários do mundo real.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Instrutivos de Design Thinking

Crie vídeos instrutivos envolventes e claros para simplificar conceitos de design thinking para estudantes e profissionais, transformando ideias complexas em experiências de aprendizado acessíveis.

Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Desenvolva seu conteúdo e escolha entre uma variedade de avatares de IA para ser o apresentador envolvente de seus vídeos instrutivos, dando vida às suas lições.
Step 2
Adicione Visuais e Gere Narrações
Enriqueça seu conteúdo de design thinking com visuais atraentes da biblioteca de mídia e use o recurso de geração de narração para narrar seu roteiro de forma fluida, garantindo uma comunicação clara.
Step 3
Aplique Legendas e Branding
Torne seus vídeos acessíveis e profissionais adicionando facilmente legendas. Incorpore o logotipo e as cores da sua marca para manter uma identidade visual consistente em todos os seus materiais de aprendizado.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo de Aprendizado
Finalize seu projeto utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para preparar seus vídeos curtos para várias plataformas. Compartilhe suas lições impactantes de design thinking com seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Explicativos Curtos de Design Thinking

Gere rapidamente vídeos curtos e envolventes para compartilhar dicas de design thinking ou promover a resolução de problemas centrada no ser humano.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrutivos de design thinking envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos instrutivos de design thinking de alta qualidade de forma eficiente, transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA. Isso simplifica a produção de cursos de treinamento e vídeos curtos, tornando conceitos complexos de "design thinking" acessíveis para estudantes e professores.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de cursos de treinamento em UX?

A HeyGen oferece recursos robustos perfeitos para desenvolver vídeos de cursos de treinamento em UX, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro, controles de marca personalizados e geração de narração com IA. Essas ferramentas ajudam a criar conteúdo atraente para tópicos como "workshops de UX" e "mapeamento de jornada" em uma abordagem centrada no ser humano.

Professores e estudantes podem utilizar a HeyGen para vídeos de pensamento de resolução de problemas?

Absolutamente, a HeyGen é um excelente recurso para professores e estudantes criarem vídeos de pensamento de resolução de problemas. Sua plataforma intuitiva permite a fácil geração de vídeos curtos, completos com legendas e uma vasta biblioteca de mídia, perfeita para ilustrar princípios de "design thinking" ou conceitos de "esboço de produto".

Como a HeyGen garante qualidade profissional para vídeos instrutivos no YouTube?

A HeyGen garante qualidade profissional para seus vídeos instrutivos, ideal para plataformas como o YouTube, através de recursos como modelos personalizáveis e redimensionamento de proporção de aspecto. Você pode facilmente produzir vídeos curtos e polidos sobre "design digital" ou qualquer tópico de "design thinking", aprimorando seu conteúdo educacional.

