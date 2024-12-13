Crie Vídeos Instrutivos de Design Thinking
Transforme conceitos complexos de design thinking em cursos de treinamento envolventes para estudantes e professores usando os avatares de IA da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo curto e impactante de 60 segundos direcionado a profissionais de UX, demonstrando técnicas eficazes de ideação no pensamento de resolução de problemas. A estética deve ser moderna e limpa, com texto nítido na tela e uma narração profissional e informativa. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer um guia claro e autoritário sobre como fomentar soluções inovadoras dentro das equipes.
Produza um vídeo instrutivo inspirador de 30 segundos voltado para professores que desejam implementar uma abordagem mais centrada no ser humano em seu currículo. O estilo visual deve ser acolhedor e ilustrativo, com uma trilha sonora de fundo calma e convidativa. Garanta que todos os pontos-chave sejam reforçados com legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e a retenção para os educadores.
Desenhe um vídeo envolvente de 50 segundos destacando o curso de treinamento 'Design Thinking na Prática' para um público geral interessado em aplicação prática. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e de mídia mista, misturando filmagens de alta qualidade com gráficos impactantes, acompanhado por uma narrativa entusiástica. Melhore a narrativa incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen para ilustrar cenários do mundo real.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance com Mais Cursos de Design Thinking.
Crie de forma eficiente inúmeros vídeos instrutivos de design thinking para educar um público global de estudantes e profissionais.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Design Thinking.
Utilize vídeos com tecnologia de IA para tornar os cursos de treinamento de design thinking mais envolventes e melhorar a retenção de conceitos-chave pelos alunos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrutivos de design thinking envolventes?
A HeyGen capacita você a criar vídeos instrutivos de design thinking de alta qualidade de forma eficiente, transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA. Isso simplifica a produção de cursos de treinamento e vídeos curtos, tornando conceitos complexos de "design thinking" acessíveis para estudantes e professores.
Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos de cursos de treinamento em UX?
A HeyGen oferece recursos robustos perfeitos para desenvolver vídeos de cursos de treinamento em UX, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro, controles de marca personalizados e geração de narração com IA. Essas ferramentas ajudam a criar conteúdo atraente para tópicos como "workshops de UX" e "mapeamento de jornada" em uma abordagem centrada no ser humano.
Professores e estudantes podem utilizar a HeyGen para vídeos de pensamento de resolução de problemas?
Absolutamente, a HeyGen é um excelente recurso para professores e estudantes criarem vídeos de pensamento de resolução de problemas. Sua plataforma intuitiva permite a fácil geração de vídeos curtos, completos com legendas e uma vasta biblioteca de mídia, perfeita para ilustrar princípios de "design thinking" ou conceitos de "esboço de produto".
Como a HeyGen garante qualidade profissional para vídeos instrutivos no YouTube?
A HeyGen garante qualidade profissional para seus vídeos instrutivos, ideal para plataformas como o YouTube, através de recursos como modelos personalizáveis e redimensionamento de proporção de aspecto. Você pode facilmente produzir vídeos curtos e polidos sobre "design digital" ou qualquer tópico de "design thinking", aprimorando seu conteúdo educacional.