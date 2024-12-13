Crie Vídeos de Visão Geral de Departamentos Facilmente com IA
Humanize sua marca e otimize a integração com vídeos de visão geral envolventes usando avatares de IA.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos 'Conheça a Equipe', voltado para stakeholders externos e potenciais clientes, para mostrar a vibrante cultura da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e energético com cortes rápidos e um tom de áudio amigável e informal, aproveitando os 'Templates e cenas' extensivos da HeyGen para produção rápida.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de introdução da empresa para visitantes do site e seguidores de redes sociais, focando em humanizar sua marca. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e inspirador, usando cores alinhadas à marca e música impactante, com suporte crucial das 'Legendas' da HeyGen para garantir acessibilidade em todas as plataformas.
Desenhe um vídeo de recrutamento envolvente de 75 segundos voltado para candidatos a emprego e estudantes universitários, destacando a jornada e as responsabilidades diárias de um funcionário através de um depoimento autêntico. Este vídeo deve adotar um estilo visual caloroso e natural com áudio sincero, utilizando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para integrar narrativas faladas de forma fluida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Melhore o aprendizado e a retenção para novos contratados e funcionários criando vídeos de visão geral de departamentos envolventes com tecnologia de IA.
Crie Módulos de Aprendizado Interno.
Desenvolva inúmeros módulos de vídeo internos para departamentos, compartilhando conhecimento de forma eficiente com todos os membros da equipe, em qualquer lugar.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a comunicação interna e a integração da nossa empresa?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de visão geral envolventes, incluindo vídeos de introdução da empresa e visões gerais de departamentos, usando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis. Isso ajuda a otimizar a integração e melhorar a comunicação interna em toda a sua organização.
Que tipos de vídeos de cultura empresarial a HeyGen pode produzir?
A HeyGen capacita você a humanizar sua marca produzindo vídeos envolventes de cultura empresarial, incluindo vídeos 'Conheça a Equipe' e entrevistas com funcionários, sem a necessidade de uma equipe de filmagem. Utilize avatares de IA para representar sua equipe e compartilhar sua identidade de marca de forma eficaz.
Como os avatares de IA da HeyGen agilizam a criação de vídeos?
Os avatares de IA da HeyGen transformam texto em vídeos profissionais, atuando como seu assistente de vídeo de IA para entregar sua mensagem com expressões realistas e narrações. Essa capacidade acelera a criação de diversos ativos de marketing e comunicações internas.
Como a HeyGen garante a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?
A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo da sua empresa, cores e identidade de marca específica em cada vídeo. Com uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, você pode produzir consistentemente ativos de marketing profissionais.