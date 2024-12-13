Crie Vídeos de Visão Geral de Departamentos Facilmente com IA

Humanize sua marca e otimize a integração com vídeos de visão geral envolventes usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos 'Conheça a Equipe', voltado para stakeholders externos e potenciais clientes, para mostrar a vibrante cultura da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e energético com cortes rápidos e um tom de áudio amigável e informal, aproveitando os 'Templates e cenas' extensivos da HeyGen para produção rápida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de introdução da empresa para visitantes do site e seguidores de redes sociais, focando em humanizar sua marca. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e inspirador, usando cores alinhadas à marca e música impactante, com suporte crucial das 'Legendas' da HeyGen para garantir acessibilidade em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de recrutamento envolvente de 75 segundos voltado para candidatos a emprego e estudantes universitários, destacando a jornada e as responsabilidades diárias de um funcionário através de um depoimento autêntico. Este vídeo deve adotar um estilo visual caloroso e natural com áudio sincero, utilizando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para integrar narrativas faladas de forma fluida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Departamentos

Humanize sua comunicação interna e otimize a integração com vídeos de visão geral de departamentos envolventes, criados de forma eficiente com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo pré-desenhados para iniciar a história do seu departamento. Isso fornece uma base estruturada para seu conteúdo e estilo visual.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo com IA
Insira seu roteiro para gerar vídeos de cabeças falantes usando avatares de IA realistas. Nosso recurso de texto para vídeo transforma suas palavras escritas em visuais envolventes, simplificando a produção de conteúdo.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando o logotipo da sua empresa, cores e música de fundo. Reforce sua identidade de marca para tornar a visão geral do seu departamento exclusivamente sua.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Compartilhe sua visão geral profissional do departamento para uma comunicação interna eficaz e para otimizar a integração.

Casos de Uso

Casos de Uso

Construa a Cultura Departamental

Produza vídeos inspiradores e humanizados que transmitam a missão e os valores do seu departamento, promovendo uma forte identidade de equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a comunicação interna e a integração da nossa empresa?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de visão geral envolventes, incluindo vídeos de introdução da empresa e visões gerais de departamentos, usando avatares de IA e modelos de vídeo personalizáveis. Isso ajuda a otimizar a integração e melhorar a comunicação interna em toda a sua organização.

Que tipos de vídeos de cultura empresarial a HeyGen pode produzir?

A HeyGen capacita você a humanizar sua marca produzindo vídeos envolventes de cultura empresarial, incluindo vídeos 'Conheça a Equipe' e entrevistas com funcionários, sem a necessidade de uma equipe de filmagem. Utilize avatares de IA para representar sua equipe e compartilhar sua identidade de marca de forma eficaz.

Como os avatares de IA da HeyGen agilizam a criação de vídeos?

Os avatares de IA da HeyGen transformam texto em vídeos profissionais, atuando como seu assistente de vídeo de IA para entregar sua mensagem com expressões realistas e narrações. Essa capacidade acelera a criação de diversos ativos de marketing e comunicações internas.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo da sua empresa, cores e identidade de marca específica em cada vídeo. Com uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, você pode produzir consistentemente ativos de marketing profissionais.

