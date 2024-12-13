Crie Vídeos de Introdução de Departamento com Facilidade de AI

Crie conteúdo de vídeo envolvente para programas acadêmicos ou orientação de estudantes, simplificado com poderoso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para Apresentação de Corpo Docente, destinado a colegas acadêmicos e futuros colaboradores, detalhando áreas de pesquisa específicas e conquistas. Este vídeo profissional deve apresentar geração de narração clara e autoritária e legendas precisas para destacar conceitos complexos de forma eficaz, com um fundo de gráficos visuais sofisticados e música ambiente acadêmica, posicionando-o como um exemplo de Vídeos de Programas Acadêmicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de introdução sucinto de 30 segundos para o público, projetado para dar uma visão rápida da missão e impacto do departamento. Utilize os modelos e cenas da HeyGen e aproveite seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar um estilo visual brilhante e amigável com música de fundo alegre. Este conteúdo de vídeo envolvente visa transmitir rapidamente a essência do departamento e construir uma percepção positiva da marca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo impactante de 15 segundos Conheça a Equipe otimizado para compartilhamento em redes sociais, direcionado a um público online mais amplo. Este vídeo acelerado deve utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para adaptabilidade de plataforma e empregar texto-para-vídeo a partir de roteiro para apresentar fatos rápidos sobre os membros da equipe, acompanhado por áudio moderno e chamativo e visuais ousados e energéticos, ideal para esforços de marketing digital.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Introdução de Departamento

Produza rapidamente vídeos de introdução de departamento atraentes e informativos com ferramentas alimentadas por AI, melhorando a presença e o apelo da sua equipe.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos profissionais alimentados por AI, especificamente projetados para introduções de departamento ou equipe. Isso fornece uma base sólida para o seu vídeo.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Departamento
Insira seu roteiro, imagens e biografias da equipe. Escolha entre diversos avatares de AI para representar seu departamento, dando vida ao seu conteúdo com uma voz profissional.
3
Step 3
Personalize Visuais e Acessibilidade
Melhore seu vídeo com elementos de marca e gere automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento de um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte facilmente seu vídeo de introdução de departamento de alta qualidade em vários formatos e proporções de aspecto, pronto para compartilhamento sem esforço em redes sociais e outras plataformas digitais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Promoção Externa de Departamentos

Produza introduções de vídeo atraentes de departamentos para campanhas de recrutamento e relações públicas, aumentando a visibilidade da marca e atraindo talentos de ponta.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais de introdução de departamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos atraentes de introdução de departamento através de seus modelos alimentados por AI e capacidades intuitivas de texto-para-vídeo. Você pode rapidamente gerar vídeos de alta qualidade que mostram efetivamente sua equipe e objetivos, agilizando seu processo de produção de vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para vídeos dinâmicos 'Conheça a Equipe'?

Para vídeos 'Conheça a Equipe', a HeyGen fornece avatares de AI e geração de narração, permitindo que você transforme rapidamente roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Isso permite humanizar sua marca e conectar-se com potenciais funcionários ou estudantes sem esforço.

A HeyGen pode apoiar instituições educacionais com vídeos de Apresentação de Corpo Docente e Orientação de Estudantes?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos para instituições educacionais produzirem conteúdo de vídeo envolvente como Apresentações de Corpo Docente e vídeos de Orientação de Estudantes. Seus modelos e controles de marca ajudam a criar conteúdo consistente e atraente para recrutar novos estudantes e melhorar o engajamento estudantil.

A HeyGen oferece legendagem automática e tradução para vídeos de introdução?

Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade e o alcance global dos seus vídeos de introdução oferecendo geração automática de legendas e recursos de tradução multilíngue. Isso garante que seu conteúdo de vídeo envolvente seja compreendido por um público mais amplo, desde potenciais funcionários até estudantes internacionais.

