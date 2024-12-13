Crie Vídeos de Metas do Departamento com IA

Impulsione o planejamento estratégico e a coesão da equipe com vídeos envolventes. Use avatares de IA para criar conteúdo visual dinâmico facilmente.

391/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso e envolvente de 90 segundos para a liderança interfuncional, detalhando uma iniciativa de planejamento estratégico futura. Empregue um estilo visual moderno e informativo, complementado por uma narração profissional, garantindo que informações complexas sejam compreensíveis por meio de narrativa visual. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen e a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos sobre definição de metas voltado para todos os funcionários, celebrando contribuições individuais recentes que impulsionaram uma meta importante do departamento. O vídeo precisa de um estilo visual celebratório e positivo com uma trilha sonora de fundo motivadora. Incorpore as Legendas/captions e o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para destacar visualmente as conquistas e garantir acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório de 75 segundos para 'Criar Vídeos de Metas do Departamento', especificamente para novos contratados em um departamento. O tom visual deve ser acolhedor e instrutivo, com narrações claras e amigáveis explicando os objetivos anuais. Use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizar para várias plataformas internas e sua geração de narração para uma narração consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Metas do Departamento

Desenvolva rapidamente vídeos de metas do departamento envolventes e precisos usando as ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen para melhorar a coesão e comunicação da equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Definição de Metas
Comece delineando os objetivos e resultados-chave do seu departamento, formando o roteiro para seus vídeos de definição de metas. Use o poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar seu texto em uma base de vídeo dinâmica sem esforço.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Envolvente
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA que melhor se adequam à sua mensagem e marca. Este apresentador digital entregará seus objetivos departamentais com um tom profissional e consistente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aumente o impacto do seu vídeo incorporando visuais atraentes do suporte de Biblioteca de mídia/estoque. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para criar uma apresentação coesa e profissional que apoie seu conteúdo visual dinâmico.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Visão
Finalize seu vídeo, garantindo que todos os detalhes estejam corretos. Exporte facilmente seu vídeo de metas do departamento finalizado no formato de proporção preferido, pronto para compartilhar e promover uma comunicação clara e alinhamento estratégico.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Comunicação de Metas Escalável

.

Crie e distribua facilmente módulos de vídeo abrangentes explicando as metas e estratégias do departamento para todos os membros da equipe, independentemente da localização.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de metas do departamento?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e modelos personalizáveis para transformar seu planejamento estratégico em vídeos envolventes. Isso permite uma narrativa visual poderosa para articular claramente as metas do departamento, promovendo uma maior coesão da equipe.

O que torna o HeyGen ideal para Vídeos de Treinamento de IA?

O HeyGen é excelente para Vídeos de Treinamento de IA porque permite gerar conteúdo profissional diretamente de um roteiro usando avatares de IA realistas. Você também pode aprimorar o aprendizado com narrações automáticas e legendas geradas automaticamente, garantindo uma compreensão abrangente.

Posso usar o HeyGen para conteúdo visual dinâmico além do treinamento?

Absolutamente, o HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo visual diversificado e dinâmico para várias aplicações, incluindo planejamento estratégico e comunicações internas. Seus modelos personalizáveis facilitam a produção de vídeos envolventes que fortalecem a coesão da equipe e transmitem ideias complexas de forma eficaz.

O HeyGen suporta a tradução de vídeos para um público global?

Sim, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a alcançar um público global, oferecendo recursos robustos para tradução de vídeos. Com geração de narração e legendas geradas automaticamente, sua mensagem pode ressoar efetivamente em diferentes idiomas e culturas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo