A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de vídeo com tecnologia de IA, incluindo Avatares de IA realistas e um recurso robusto de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Você também pode aproveitar os Atores de Voz de IA e um Gerador de Legendas de IA para aprimorar seu conteúdo sem esforço.