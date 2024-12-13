Crie Vídeos de Fluxo de Demonstração que Impulsionam suas Vendas

Melhore seus vídeos de demonstração de produto com Avatares de IA realistas e cenas dinâmicas para cativar líderes de vendas e potencializar apresentações.

Prompt de Exemplo 1
Imagine precisar transmitir um fluxo de trabalho de software complexo para líderes de vendas; produza um vídeo explicativo de 60 segundos com um estilo visual dinâmico e envolvente e música de fundo animada. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para um início rápido e o recurso Texto-para-vídeo a partir do roteiro para guiar os espectadores de forma fluida por cada etapa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração interativo e envolvente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, explicando seu novo serviço online, adotando uma estética moderna e minimalista com design de som impactante e legendas claramente sincronizadas. Certifique-se de usar as Legendas da HeyGen para acessibilidade e o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de demonstração envolvente de 50 segundos para startups de tecnologia, apresentando a interface do usuário da sua plataforma, com um estilo visual futurista e elegante e música eletrônica ambiente. Construa sua narrativa usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro e melhore o apelo visual com elementos da biblioteca de Mídia/suporte de estoque para ilustrar seus recursos inovadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Demonstração

Projete facilmente vídeos de demonstração de produto cativantes com ferramentas impulsionadas por IA, melhorando suas apresentações de vendas e envolvendo seu público.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece seu Roteiro
Selecione entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou insira seu roteiro detalhado de demonstração de produto para começar a criar seu vídeo.
2
Step 2
Adicione um Avatar de IA e Voz
Integre um Avatar de IA para apresentar sua demonstração. Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro usando a tecnologia de Ator de Voz de IA.
3
Step 3
Refine seu Vídeo com Visuais e Legendas
Aprimore sua demonstração adicionando gravações de tela e utilizando o Gerador de Legendas de IA para legendas automáticas, tornando seu conteúdo acessível e claro.
4
Step 4
Exporte seu Vídeo de Fluxo de Demonstração
Finalize sua demonstração de produto, aplique sua marca e exporte no formato de sua preferência, pronto para ser compartilhado com profissionais de marketing e líderes de vendas para Apresentações de Vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Clipes de Demonstração para Mídias Sociais

Crie facilmente clipes de demonstração curtos e impactantes para mídias sociais, para destacar os principais recursos do produto e envolver seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a criar vídeos de demonstração de produto envolventes?

A HeyGen capacita os profissionais de marketing a criar vídeos de demonstração de produto e vídeos explicativos cativantes de forma fácil, usando Avatares de IA e modelos personalizáveis. Nosso editor de arrastar e soltar simplifica o processo de edição de vídeo, permitindo que você apresente seu produto de forma eficaz.

Quais ferramentas de vídeo com tecnologia de IA a HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de vídeo com tecnologia de IA, incluindo Avatares de IA realistas e um recurso robusto de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Você também pode aproveitar os Atores de Voz de IA e um Gerador de Legendas de IA para aprimorar seu conteúdo sem esforço.

A HeyGen oferece modelos personalizáveis para a criação de vídeos profissionais?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas personalizáveis para agilizar sua produção de vídeo. Eles permitem que você crie rapidamente vídeos de demonstração profissionais, vídeos explicativos ou Apresentações de Vendas com a aparência única da sua marca.

Com que rapidez posso gerar vídeos de demonstração de alta qualidade com a HeyGen?

Com a interface intuitiva da HeyGen e capacidades impulsionadas por IA, como texto-para-vídeo, você pode gerar vídeos de demonstração de alta qualidade e criar vídeos de fluxo de demonstração em minutos. Nossa plataforma acelera todo o fluxo de trabalho de edição de vídeo, do roteiro à exportação final.

