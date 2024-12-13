A HeyGen oferece ampla personalização para suas "demonstrações de produtos" e "vídeos de treinamento animados" através de robustos "controles de branding", incluindo logotipos e cores. Você pode utilizar uma variedade de "Templates & cenas" profissionais e um "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para garantir que seus "vídeos de demonstração" estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.