criar vídeos de treinamento de ambiente de demonstração: Seu Guia Definitivo

Crie demonstrações de produtos envolventes e cursos de treinamento online rapidamente com avatares de AI dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um módulo de aprendizado dinâmico de 1,5 minuto baseado em vídeo que desmembre um conceito técnico avançado para funcionários internos. O estilo visual deve ser um explicador animado envolvente, incorporando avatares de AI para guiar os espectadores através de cenários de vídeo de demonstração interativos. Este módulo visa aprimorar as equipes de engenharia e produto, aproveitando efetivamente os avatares de AI da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de script.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de produto conciso de 1 minuto ilustrando um fluxo de trabalho específico de solução de problemas para clientes existentes. O vídeo deve empregar um screencast direto, passo a passo, com um tom profissional e visuais cristalinos, garantindo fácil compreensão dos vídeos de demonstração de gravação. Destinado a usuários experientes e redatores de documentação técnica, este projeto se beneficiará das legendas/captions e dos recursos de redimensionamento e exportação de proporção da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento animado de 90 segundos para introduzir as funcionalidades principais de um novo ambiente de demonstração para estudantes e trainees técnicos. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e instrutivo, tornando informações complexas acessíveis através de vídeos explicativos animados. Este projeto, voltado para fins educacionais, pode usar efetivamente os Templates & cenas da HeyGen e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma experiência de aprendizado rica.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Ambiente de Demonstração

Produza facilmente vídeos de treinamento profissionais que guiam os usuários através do seu ambiente de demonstração com visuais envolventes e narração clara.

Step 1
Crie Seu Roteiro e Storyboard
Descreva as ações principais do seu ambiente de demonstração e escreva um roteiro detalhado. Utilize a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de script" da HeyGen para gerar rapidamente cenas iniciais.
Step 2
Integre Suas Filmagens de Demonstração
Grave sua tela executando os passos da demonstração. Em seguida, "Envie" essas filmagens para o seu projeto na HeyGen, pronto para edição e aprimoramento.
Step 3
Adicione Narração e Visuais Envolventes
Aprimore seu vídeo com narração clara. Aproveite os "avatares de AI" da HeyGen para apresentar o conteúdo, trazendo um toque profissional ao seu treinamento de ambiente de demonstração.
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo de treinamento para clareza e adicione "legendas/captions" para maior acessibilidade e engajamento. Finalmente, exporte sua demonstração polida.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Demonstrações Complexas

Use AI para simplificar processos complexos de ambiente de demonstração e demonstrações de software, tornando tópicos complexos fáceis de entender para todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração técnica?

A HeyGen simplifica o processo de criação de "vídeos de demonstração técnica" aproveitando os "avatares de AI" e as capacidades de "Texto-para-vídeo a partir de script". Isso permite que os usuários gerem rapidamente "demonstrações de software" ou "demonstrações de screencast" envolventes sem a necessidade de "edição de vídeo" complexa ou longas sessões de gravação.

A HeyGen pode integrar gravações de tela em vídeos de treinamento de forma eficaz?

Sim, a HeyGen permite a integração perfeita de suas filmagens de "gravação de tela" para criar "vídeos de treinamento" dinâmicos e abrangentes. Você pode aprimorá-los com "narração de AI" e "legendas/captions" geradas automaticamente, proporcionando conteúdo de "aprendizado baseado em vídeo" profissional e acessível para seu público.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de demonstração de produtos com a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para suas "demonstrações de produtos" e "vídeos de treinamento animados" através de robustos "controles de branding", incluindo logotipos e cores. Você pode utilizar uma variedade de "Templates & cenas" profissionais e um "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para garantir que seus "vídeos de demonstração" estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como a narração de AI pode melhorar meus cursos de treinamento online?

A tecnologia de "narração de AI" da HeyGen e o recurso de "Texto-para-vídeo a partir de script" permitem que você gere rapidamente narrações profissionais para seus "cursos de treinamento online" ou "vídeos explicativos animados". Essa capacidade técnica garante áudio claro e consistente, tornando seu conteúdo de "aprendizado baseado em vídeo" altamente envolvente e de fácil compreensão.

