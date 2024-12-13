A HeyGen simplifica significativamente o processo de planejamento de demanda ao permitir a criação rápida e sob demanda de vídeos a partir de texto. Essa capacidade garante que novas previsões, ajustes de inventário ou estratégias de Reabastecimento de Inventário possam ser comunicadas de forma rápida e consistente, melhorando a capacidade de resposta operacional geral.